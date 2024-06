Temporal de nieve: hay más de 300 camiones varados en Las Lajas y Cutral Co

El tránsito pesado está más que complicado en medio del temporal de nieve. Los camiones varados no puede cruzar a Chile.

En medio del intenso temporal de nieve, hay más de 300 camiones varados en Cutral Co y Las Lajas, que no pueden seguir transitando porque no tienen habilitación para pasar por el Paso Pino Hachado, según informó la comunidad de camioneros "Accidentología 24".