Tensión en Navidad: los ex cuñados cruzaron el río, lo corrieron y lo agarraron a trompadas en un club

La alegría y el festejo por Navidad en la Isla 132, donde cientos de familias disfrutaban el verano refrescándose, se opacó después de un episodio de violencia registrado a las 18. A raíz de una discusión con familiares de su ex pareja, un hombre terminó acorralado en un club donde le pegaron en grupo.

Según informó el comisario Darío Ahuir a LMNeuquén , la víctima de la golpiza de 33 años se presentó en la Comisaría Segunda alrededor de las 23 y realizó una denuncia por amenazas y lesiones leves contra su ex cuñada y ex cuñado. Explicó que todo comenzó cuando él estaba con su actual pareja y fue interceptado por la anterior, que estaba con sus hijos y hermanos. "Comenzó una discusión que elevó el tono al punto que le quisieron pegar y él cruza el río para buscar refugio en el club Santafesino", afirmó el vocero policial.

Sin embargo, el grupo de cuatro o cinco atacantes lo persiguió a través del agua hasta entrar al predio del club, donde lo comenzó a golpear. La seguridad privada intentó persuadirlos y acabó llamando al Departamento de la Metropolitana que envió a la Policía. Al llegar, ya se habían retirado cruzando de vuelta a la Isla 132. Ahuir indicó que patrullaron la zona, pero la víctima no había podido precisarles el lugar exacto donde estaban ni cómo eran los atacantes poque "estaban en pantalón corto y en cuero". Luego arribó a club santafesino la ambulancia que constató que tenía escoriaciones. Sin embargo, al no revestir mayor gravedad, no quiso seguir camino al hospital.