Teté Alonso, el arte de la pastelera que sigue conquistado el corazón de los neuquinos

El diminuto local de calle Córdoba 368 de Neuquén tiene apenas unos cinco metros de largo y consta de un ventanal y una puerta de ingreso, ubicada en el lateral izquierdo. Para el transeúnte que anda contra reloj puede pasar desapercibido ese espacio que se caracteriza por su fachada color rosa. Sin embargo, para los más observadores, es como descubrir un tesoro casi oculto que solo deja vesre un poco. Es que apenas se pone un pie en Tete Cake Boutique se abre un universo de chocolates, tortas, pasteles y alfajores, que es imposible que no activen los sentidos o despierten una ilusión llena de colores exquisitos.

“Mi amor por la cocina tiene raíces profundas. Soy neuquina de nacimiento y, desde que tengo memoria, la comida ha sido parte esencial de mi vida. Crecí en un ambiente lleno de olores y sabores que me transportaban a momentos de amor y conexión familiar. Mi mamá y mi abuela siempre fueron amantes del buen comer, y desde bebé pude crecer rodeada de esa calidez. Mi abuela, que tenía una pensión, cocinaba para decenas de personas, muchos de ellos inmigrantes y trabajadores del norte del país. En su cocina aprendí no solo a preparar grandes cantidades de comida, sino también el valor de alimentar a otros, de ofrecer algo hecho con cariño. Nunca me vi haciendo otra cosa”, contó.