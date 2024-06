Thelma Fardín en Neuquén luego del fallo contra Juan Darthes: "siento un alivio muy grande"

" Es muy reparador haber llegado a este momento . Fue muy duro todo el proceso, todo el camino y es reparador para mí, es reparador para mi familia que tuvo que acompañarme en situaciones muy difíciles, para mis amigos, para mi pareja. Así que es como una bocanada de aire que no solo me sana a mí, sino que ayuda a que el día a día sea más liviano", agregó.

Además, resaltó que es emocionante el impacto colectivo que significó, tanto el proceso de estos años, como la culminación en un fallo histórico.

Thelma Fardín en Neuquén Claudio Espinoza

Si bien su denuncia marcó un antes y un después, y ayudó a muchas mujeres para que se animen a hablar, Thelma aseguró que para ella "es muy difícil decirle a alguien que tiene una realidad muy distinta a la mía, lo que puede, tiene o necesita hacer. Entonces, siempre trato que sea mi propia experiencia, que la comparto, la cuento y que algo de todo mi camino les pueda llegar a servir como una herramienta. Decirle a alguien que está del otro lado 'esto es lo que tenés que hacer' es mucha responsabilidad y no soy quién, no sé tanto como para poder decir 'esto es lo que te va a sanar'".

Con respecto a su propia historia, remarcó que poder ponerlo en palabras fue muy reparador para ella, pero que entiende que existen otros contextos en lo que no es fácil hacerlo. "Muchas veces te encontrás con alguien que no puede contenerte, es muy particular la realidad de cada una de esas personas", indicó.

Thelma Fardín en Neuquén Claudio Espinoza

Desde ese momento clave en el que hizo la denuncia en el 2018, acompañada de todo el colectivo de actrices, Thelma pasó a ser reconocida más allá de su profesión como actriz y comenzó a ser referente de una lucha enorme. La vorágine que trajo ese momento, no fue un peso para ella. "Yo laburo como actriz desde que tengo 6 años, entonces hay algo de ser conocida que no es nuevo, si es distinto a partir de mi denuncia, porque hay una identificación conmigo desde un lugar muy distinto", explicó y agregó que en las calles recibe mucho cariño.

Durante la primera actividad en Neuquén este viernes, Thelma brindó una conferencia de prensa en La Revuelta, que fueron quienes la invitaron. Allí, hizo referencia a los desprestigios que tuvo que soportar. "Se me ha querido adoctrinar a mí para silenciar a otras. El hostigamiento al movimiento de mujeres tiene que ver con eso, con quebrar al brazo más fuerte. En los últimos 10 años, desde el 2015, con el primer ni una menos, generamos un movimiento social, una masa crítica de muchas más pensando las desigualdades, entonces por eso hay una intención tan clara de plantearnos como las enemigas", expresó.

Thelma Fardin en Neuquén.mp4

El proceso y el fallo

En diciembre de 2018, Thelma Fardín presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés en Nicaragua, por un hecho consumado en el 2009, cuando tenía 16 años y estaban de gira por "Patito feo" en ese país. El actor se refugió en Brasil, de donde es oriundo, para no ser extraditado.

El juicio comenzó en el 2021 y tuvo varias interrupciones provocadas por la defensa del actor, que intentó postergar su declaración e incluso anular el proceso. Recién en el 2022 Darthés declaró por primera vez.

Luego, el proceso judicial, del cual participaron tres países -Argentina, Brasil y Nicaragua-, se interrumpió en febrero de 2023 ante un planteo de la defensa del acusado. Esta resolución fue apelada por Fardin, que logró que el Tribunal Regional dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.

Finalmente, el 10 de junio, la justicia de Brasil condenó a Juan Darthés a seis años de prisión.

Durante estos años, luego de la denuncia pública, Thelma y también los movimientos feministas, vivieron agresiones, campañas de desprestigio, información falsa y hostigamiento. En la conferencia de prensa luego del fallo, la actriz hizo referencia a las consecuencias: “como saben, recibí muchísimos ataques. Han dicho que lo hacía por la fama... No se me cruza por la cabeza que puedan pensar que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que muchas otras personas se animen a hablar, me he puesto a disposición para que así sea".

“Nunca pensé en bajar los brazos. Más allá del cansancio y de lo difícil que ha sido, para mí el nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la voz de muchas otras me hizo sentir la responsabilidad de seguir adelante. A pesar que hoy conseguimos que se haga justicia, no me olvido de todas esas otras que todavía no la consiguieron o que están recibiendo violencia, y sigo disponible para todas esas personas”, aseguró Fardín.

Thelma Fardín en Neuquén Claudio Espinoza

Thelma Fardín en la UNCo

La actriz Thelma Fardín, en el marco de su visita a Neuquén, se presentó este viernes por la tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue invitada por las integrantes de la Colectiva Feminista La Revuelta y Socorro Violeta.

Charla Thelma Fardin en la UNCO (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Allí se desarrollaba la charla abierta bajo el título "Una denuncia que nos enseñó de todo: conversaciones con Thelma Fardín".