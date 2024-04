Tiene 8 años y limpia las calles "para que no se contamine el planeta"

nene junta basura (1).jpg El nene de 8 años juntando la basura de la calle para cuidar al planeta.

Siempre atento a que pase el camión municipal, días pasados el nene no esperó a los recolectores de basura y fue él mismo a limpiar la zona del desagüe de Circunvalación y el Canilo.

Tomó una bolsa negra grande, una palita verde y caminó hasta el lugar por el que siempre le gusta darse una vuelta para observar el nado de las mojarritas.

Antes de que surjan las críticas o cuestionamientos de los moralistas de turno que puedan interpretarlo como un caso de trabajo o explotación infantil o consideren que debería “estar en la escuela, no en la calle”, cabe aclarar que Noah asiste al colegio Pablo Besson y que lo hizo de manera excepcional, si bien reconoce que le “encantaría volver” a realizar la tarea de limpiar el sector.

Así nació su idea de limpiar las calles

“El siempre quiere ir ahí y me preguntó ‘¿papá puedo ir a juntar basura al desagüe? y cuando le consulté con qué necesidad, me dijo ‘para que no se contamine el planeta’. La verdad me dejó helado, me sorprendió pues salió de la nada con eso. Después me puse a reflexionar y claro, él por un lado ve muchos dibujitos y, por otro, yo le inculco sobre ese aspecto el tema de reciclar, de no tirar nada en la vía pública, etc”, comentó con orgullo su padre Oscar a LM Cipolletti.

Luego el hombre confiesa que el pequeño se esmera para superarse a pesar de ciertas dificultades… “Está en cuarto grado y tiene algún pequeño problema en el aprendizaje pero asiste con maestras integradoras y está saliendo adelante, se desenvuelve cada vez mejor”, celebró.

Oscar define a Noah como un “buen hijo, educado y responsable”. “Me agrada que siga mis pasos, yo hago ciclismo y suelo ver basura por todos lados y en el río botellas. Es muy grave eso, la contaminación del océano y todo lo que se genera destruyendo a la naturaleza”, advirtió con preocupación el “ambientalista”, ese espejo en el que se mira su hijo.

Amantes de los Dinos y de River

A pesar de la timidez propia de su edad, el nene también intercambió algunas palabras con este medio. En relación a su sorprendente rol social y callejero, lanzó con humor “soy un oficial de basura”, emulando a los personajes de la ficción, y confirmó lo que nos había adelantado su papá.

“Quiero tratar de que no se contamine el planeta”, expresó sobre sus motivaciones quien tiene una hermana mayor. Fascinado con la experiencia, reveló: “Me gustó y volvería a hacerlo cuando pueda y me dejen. Traje botellas, plásticos y envases de yogures vacíos y otras cosas”.

Bastante activo, un par de veces por semanas práctica “natación y ando en bici”. Es simpatizante de River y sueña con que el Millonario gane la Libertadores. A propósito de sueños, en el futuro aspira a ser “paleontólogo, me gustan los dino, conocer ese mundo maravilloso”.

Un mundo mejor y un planeta más sano con chicos así, como Noah, es posible.