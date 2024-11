Tierras en Barreales: qué dicen los mapuches de la denuncia por usurpación

Desde la comunidad Kaxipayiñ aclararon que no tienen inconvenientes con Horacio Oscar Caruzzo, quien afirma ser el propietario de esas tierras.

Gabriel Cherqui, miembro de la comunidad mapuche Kaxipayiñ explicó que el problema por las tierras en Barreales no es con Horacio Caruzzo, quien dice tener la escritura de las mismas, sino con el Gobierno de la Provincia que no reconoce lo establecido en la ley nacional 26160.

"El señor Caruzzo es un hombre que es cierto que vive en el lugar hace muchos años, él llegó a un terreno siendo guardafauna. Lo puso la provincia para custodiar la costa del lago. Nosotros no tuvimos problemas con él, siempre entendimos que era un señor que seguía cuidando la tierra, la flora y fauna. Pero de pronto comenzó a alambrar tierras que no le correspondían", aclaró a LMNeuquén sobre la disputa que tienen con esta persona.

Cherqui aseguró que esta persona "no puede llegar y tomar tierras públicas". "Nosotros nunca tuvimos una discusión con él, la verdad es que nosotros no tenemos un problema con Caruzzo, sino con la provincia de Neuquén", afirmó.

El integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ explicó que estas tierras quedaron dentro del relevamiento territorial que se llevó adelante para ordenar la situación de las comunidades originarias en el marco de la ley nacional 26160.

"La ley aclara que si hay superposiciones de personas justamente tiene un artículo que establece que la persona puede ser reubicado, o en su defecto indemnizado", recordó Cherqui, quien además aclaró que ese relevamiento cuenta con la firma del exgobernador Omar Gutiérrez, el fiscal de Estado Raúl Gaitán, el fiscal general José Geréz.

Además, aclaró que la comunidad no irrumpió en la vivienda de Caruzzo, sino que está haciendo uso de su territorio. "Lo que dice que es su casa era un destacamento de la Provincia que hizo como funcionario público, pero más allá de eso, la que él dice que es su casa quedaron dentro de nuestro territorio", insistió.

El integrante de la comunidad aseguró que Caruzzo les "disparó con armas de fuego" y dijo que la justicia "no les dio mayor importancia", incluso sacó una orden de desalojo en su contra.

"Vamos a presentar una denuncia en contra del fiscal a cargo Juan Narváez y responsabilizamos José Geréz por ser el garante de que la Provincia devuelva los territorios a quien corresponde a través de la ley 26160 sancionada en 2004 y adherida por Neuquén", adelantó Cherqui, quien además aseguró que la comunidad mapuche es preexistente al Estado nacional y provincial.

Con respecto a que Caruzzo cuente con escritura de esas tierras, Cherqui dijo que "puede ser" y que se trata de "gente que fue estafada". "Es gente a quien le vendieron la tierra con nosotros adentro y todo. Pero eso no quiere decir que sea el titular, él siendo funcionario público no se puede haber quedado con las tierras de la comunidad", concluyó.

La otra campana

Oscar Caruzzo contó a LMNeuquén que se instaló a la orilla del lago en Los Barreales hace casi 40 años tras hacer un acuerdo con la empresa nacional Hidronor, que por esa época tenía como objetivo construir el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. Años más tarde y, tras pagar las tierras, logró escriturarlas y cuando pensó que sus planes de desarrollo serían continuados por sus hijos y nietos, se encontró con que una comunidad mapuche dice que las tierras son suyas.

Caruzzo es neuquino y se instaló en esas tierras ubicadas a mil metros del dique compensador de Loma de La Lata junto a su esposa y sus cinco hijos. Levantó su casa en la que aún vive e hizo varias mejoras y arreglos, aunque no alcanzó a desarrollarlo turísticamente como planeaba.

El terreno es de 20 hectáreas, aunque eso incluye gran parte de barda y rivera del lago, por lo que las utilizables para construir son unas 10. "Cuando ingresamos fue Hidronor, la empresa que manejaba los perilagos, la que me autoriza a ingresar en 1986", contó.

Días atrás, integrantes de la comunidad mapuche llegaron con maquinaria y se acomodaron a 150 metros de la casa. "Los reconozco, los respeto, pero no por ser mapuche es de ellos la tierra. Yo hice todo dentro de la ley y ellos entraron por la fuerza. Yo ya tengo 70 años, no podía hacer nada. Entraron con máquinas, hablé con el maquinista, pero solo me dijo que seguía órdenes de la comunidad mapuche", afirmó.