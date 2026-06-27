"Todos por Ema": el pedido de oración que une a Mariano Moreno

El pueblo entero se unió en una cadena de oración por Emanuel Maubecin, de 22 años. Su tía Norma la solicitó por redes sociales tras un accidente en moto. La familia pidió respeto y hermetismo en este momento tan difícil.

Mariano Moreno se detuvo en las últimas horas. El motivo: rezar por uno de los suyos. Toda la comunidad se unió en una cadena de oración por la salud de Emanuel Maubecin, de 22 años, a quien todos conocen como "Ema".

El pedido lo hizo público su tía Norma a través de las redes sociales y en cuestión de minutos se replicó en estados, grupos de WhatsApp y muros de Facebook. El pueblo entero respondió.

"Por respeto a la familia y al hermetismo que ellos solicitan, no vamos a brindar detalles sobre su cuadro de salud", es la única aclaración que se realiza desde el entorno cercano. Lo que sí se pide, con mucha fuerza, es oración.

El hecho: solidaridad en la Ruta 14

Según pudo reconstruir LM Neuquén, el accidente de “Ema” se habría producido en cercanías de la ruta provincial 14, en el tramo que conecta Bajada del Agrio con Mariano Moreno. Es una zona rural, de pocos vehículos y sin señal de telefonía celular, donde cualquier demora puede ser clave.

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Fue allí donde una familia que transitaba por el lugar lo habría asistido y lo derivó a un centro de salud. Esa acción civil y solidaria fue fundamental para que el joven reciba atención.

En la consulta realizada por este diario en las comisarías de Zapala, Mariano Moreno y Bajada del Agrio, se confirmó que no hubo intervención policial en el hecho. No hay causa, no hay parte. Solo hubo vecinos ayudando a un vecino.

"Ema es muy querido en el pueblo"

Emanuel es hijo de un empleado municipal de Mariano Moreno. Tiene 22 años y es muy conocido. Juega, trabaja, saluda. Es de esos chicos que son parte del día a día del pueblo chico.

Por eso la noticia cayó como un baldazo de agua fría. La conmoción es grande, sobre todo porque hay muchos datos que se desconocen y la familia pidió prudencia.

Sin embargo, frente a la incertidumbre, Mariano Moreno eligió lo que mejor sabe hacer: estar juntos. “Como ha ocurrido en otras ocasiones difíciles, todos se han unido en oración para apoyar a este joven y a su familia para que pueda salir adelante”, señalaron vecinos a este medio.

El pedido de Norma: respeto y oración

Desde este medio nos sumamos íntegramente al pedido de su tía Norma. Hoy no toca preguntar, no toca especular, no toca invadir. Hoy toca acompañar en silencio y con el corazón.

A toda la comunidad de Mariano Moreno, de Bajada del Agrio, de Covunco y de toda la región: unámonos en oración por “Ema”. Pidamos por su pronta recuperación, por la fortaleza de sus papás, de su hermana y de todos sus seres queridos.

“Ema”, el pueblo está con vos. Fuerza.