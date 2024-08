¡Tomá mate! Se enamoró del Alto Valle y volvió en su Motorhome: cómo subsiste en la zona

AS-Cipolletti-Juan y Claudia(Viajeros-Motorhome) Usuhaia-Alaska (16).JPG Juan Manuel con Claudia. Podés seguirlos en redes en las cuentas de "somos australes". Foto Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo

“La idea sigue siendo llegar a Alaska. Tenemos pendiente volver a Chile y luego continuar con la experiencia apasionante”, señala este aventurero que hace base en Cipolletti por estos días.

“Me vine por unos trámites y para ayudar a un hombre de acá a armar su motorhome, me había comprometido con todo ello. Esta zona es muy linda, me siento muy cómodo en este lugar, me hace acordar a Olavarría”, asegura quien hace más de un año cambió de vida rotundamente.

Es que dejó su empresa de transporte de pasajeros, convirtió uno de esos vehículos en Motorhome y comenzó a sumar kilómetros en una vivencia “que no cambio por nada”.

AS-Cipolletti-Juan y Claudia(Viajeros-Motorhome) Usuhaia-Alaska (13).JPG Juan espera que Claudia culmine sus estudios médicos para retomar viaje. Antonio Spagnuolo

Por lo pronto, subsiste con las ventas de “mates, bombillas, pulseritas, corazones, arcos iris, sahumerios y todas las cositas que había armado Claudia la vez pasada”.

¿Dónde encontrarlo? Es muy fácil. “Los fines de semana suelo estar en el Paseo Costero de Neuquén y en Cipo me vengo bastante seguido al Parque Rosauer y armo un puestito sencillo para vender”, explica Juanma, que aconseja a todo aquel que tenga el mismo deseo y espíritu “se anime” y lo imite pues “la vida es una sola”.

Agradecido al Alto Valle

Se muestra sumamente agradecido a una región que le sigue abriendo sus puertas y ofreciendo oportunidades. “Hice amigos de la otra vez que estuvimos acá, me han traído hasya manzanas de regalo, la verdad gente maravillosa. Es una región que me sorprendió gratamente, antes pasaba rápido, pero ahora que me propuse recorrer sus lugares, es muy linda de verdad”, resalta JM.

AS-Cipolletti-Juan y Claudia(Viajeros-Motorhome) Usuhaia-Alaska (5).JPG En la región hicieron muchos amigos. Antonio Spagnuolo

Consultado sobre cómo son sus días y dónde pasa la noche, asegura. “Durante la tarde trato de vender, pasear y en la noche me paro cerca de un puesto de la policía motorizada en Cipolletti. La gente de la cancha de tejo me ofreció agua, seguridad. Estoy bien gracias a Dios”, explica mientras ordena el “monoambiente”, como le llama a su Motorhome.

Si bien la pasa genial, aguarda partir junto a su pareja “cuánto antes”. Previamente recibirá más afecto de los vecinos y vecinas de la región. “Quedé en ir a saludar amigos, también me invitaron a un encuentro de rodanteros en Cinco Saltos o el Chocón. Esperando que me confirmen, quizá sea el fin de semana. Hay muchos rodanteros por esta parte”, destaca en el final de la charla con LM Cipolletti.

Para Juan Manuel y Claudia fue amor a primera vista con el Alto Valle. Y eso que algo conocen…