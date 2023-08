Trabajadores del EPAS liberaron el tránsito en el Tercer Puente

Trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) nucleados en ATE levantaron el c orte del tránsito en el Tercer Puente que une Cipolletti y Neuquén que habían iniciado alrededor de las 11, y que complicó la conexión durante todo el mediodía de ambas ciudades. El tránsito volvió a la normalidad minutos antes de las 14.

SFP Corte de EPAS en ruta a tercer puente (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Lamentablemente llegamos de nuevo a esta situación de manifestarnos sobre la ruta, que no es el espacio natural de los laburantes. Pero llegamos a esta situación porque venimos hace un año trabajando, logramos sentar al gobierno en la mesa de negociación y llegar a acuerdos que ahora no quieren firmar", lanzó el dirigente con preocupación.

Azúa explicó que se trata de un acuerdo por el que se lograba los concursos de ascenso para los trabajadores y también para ingresos al EPAS, pero que durante todo el año los expedientes dieron vuelta por distintas oficinas sin lograr la firma del gobernador Omar Gutiérrez.

"Ahora nos dijeron que hay una supuesta regla de fin de mandato por la que no pueden aprobarlo hasta que asuma el nuevo gobernador. Nosotros no estamos de acuerdo, porque el EPAS no puede dejar de prestar los servicios hasta que venga el próximo gobernador", denunció el dirigente.

SFP Corte de EPAS en ruta a tercer puente (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los trabajadores realizan esta manifestación sobre el Tercer Puente a la espera de la concreción de la firma de los expedientes en los cuales, aseguraron, trabajaron hace más de un año.

"Está en la instancia legal y técnica para que firme el decreto. Si el gobernador se digna a firmar el decreto podríamos empezar con los concursos de asenso de los compañeros y de ingreso. Nosotros necesitamos que se firme, mas allá de que tenemos un montón de otros problemas en el EPAS, queremos solucionar este ahora y nos dicen que esta frenado por la supuesta la regla de fin de mandato", insistió Azúa.