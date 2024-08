Trabajadores de obras públicas de Neuquén tomaron el Ministerio de Economía

Se encuentran en la vereda del edificio ubicado en La Rioja 229, reclamando incremento salarial. Las persianas están bajas y no permiten el ingreso de nadie.

No hay ninguna calle cortada ya que la medida se lleva adelante sobre la vereda del edificio, del cual bajaron las persianas y no se permite el ingreso de nadie.

"Estamos discutiendo paritarias, pero nos ha llegado una propuesta que no es la que nosotros esperábamos, queríamos discutir y realmente era insólita. Por eso estamos con medidas de fuerza, tomando el edificio de Obras Públicas, Economía y Secretaría de Energía, porque la respuesta ha sido nula y no queremos que nos tomen el pelo", señaló.

A su vez, contó que hay trabajadores del organismo con sueldos de 440 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza. "Realmente es indigencia", dijo y agregó que los administrativos cobran sueldos de 600 mil pesos, técnicos de 700 mil pesos y profesionales 900 mil pesos. "Son sueldos muy bajos ante el costo de vida que hoy tenemos en el país y con mucha razón en Neuquén", apuntó.

Sobre la negociación explicó que llevaron una propuesta al Ejecutivo, donde solicitaron un incremento para que el trabajador con el puesto más bajo del organismo cobre un sueldo de al menos 1.400.000 pesos.

Trabajadores obras públicas tomaron el edificio

"Recibimos una contraoferta por parte del Ejecutivo que fue irrisoria, una tomada de pelo, porque nos dieron 60.000 pesos en términos generales, porque nos daban un incremento en tareas de turnos rotativos, francos no calendario, cosa que no todos los trabajados lo tienen, que es para pocos, entonces realmente era insuficiente y era una tomada de pelo la propuesta del ejecutivo", sostuvo Zárate.

Luego de la medida la idea es que entre todos determinen cómo seguirán pero que la toma del edificio es para que el gobernador y los que tengan que tomar decisiones la tomen cuanto antes.

Reclamos por condiciones laborales

Más allá de lo salarial, los trabajadores de Obras Públicas también están reclamando por las condiciones laborales, con el objetivo de discutir el régimen de ascensos, el concurso para directores, jefes de departamento y de división.

ATE - TOMA DE EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS 03.jpg Claudio Espinoza

"Hoy lamentablemente están digitados por el Ejecutivo porque han puesto directores, jefe departamento y jefe de división sin los concursos correspondientes y eso es lo que también necesitamos, que se empiece a ejecutar como corresponde y como lo dice el convenio colectivo de trabajo, por concurso", afirmó Zárate.

Asimismo, explicó que la medida de toma del edificio surgió en función de visibilizar el conflicto de este organismo, que resaltó, son quienes hacemos las obras de mucha envergadura, como el Hospital Norpatagónico, el Hospital de San Martín de los Andes, de Rincón de los Sauces, de Aluminé de Buta Ranquil.

"Yo era inspector en estos últimos tres hospitales y renuncié a la inspección porque tenemos 7 mil pesos de viáticos por día, es irrisorio. El viático es para que vos puedas dormir, comer y con 7 mil pesos no te podes comprar ni un sándwich", apuntó.

Sin embargo, aclaró que Neuquén es una isla aparte, ya que la mayoría de las obras que hay son provinciales pero que no se han ejecutado en este momento porque están discutiendo una redeterminación de precio, que desde diciembre a la fecha no se ha reactivado, dijo el referente de ATE.

"Yo soy inspector de la EPET N° 9 de Plottier y desde el 10 de diciembre se paró la obra y hasta ahora no se ha activado porque no se han puesto de acuerdo con el precio, cosa que es lógica. La provincia está rediscutiendo con las empresas el valor de una obra, para ellos sí y para los trabajadores no. ¿Cómo es el asunto?", se preguntó.