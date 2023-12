Tras el bloqueo de colectivos, qué dijo y qué hará la Municipalidad

Espinosa explicó a LMNeuquén que a las 10.05 se normalizó el servicio que no había podido funcionar desde primera hora de este lunes por una protesta en la base ubicada en Cipolletti, que consistió en el bloqueo de los colectivos.

colectivos uta base bloqueo Anahí Cárdena

La situación logró calmarse cuando intervino la Fiscalía que, según comentó Espinosa, pudo explicar a los manifestantes sobre la importancia y obligatoriedad de este servicio público.

"El servicio estuvo suspendido hasta las 10.05 cuando empezaron a salir todos los colectivos. Habíamos pedido la intervención de la Fiscalía para que los manifestantes declinaran de su posición", comentó el funcionario.

El conflicto se originó tras el despido de choferes que fueron notificados el viernes pasado. Un grupo de trabajadores decidió impedir el inicio de la jornada laboral en repudio a esta decisión, aunque también denunciaron "despidos masivos" durante los últimos meses.

colectivos uta base bloqueo Anahí Cárdena

Jorge Mellado, uno de los trabajadores, había explicado en declaraciones a LU5 que desde el desembarco de las nuevas empresas hubo "50 despidos". En su caso, lo despidieron el pasado viernes y se enteró cuando fue a trabajar. Según dijo, "en las últimas semanas hubo 10 despidos".

"Hay compañeros que están trabajando y no sabemos hasta cuándo porque cada vez que recibimos un llamado de Recursos Humanos que nos tenemos que acercar a la oficina venimos con el miedo de que por ahí estamos despedidos", lamentó.

Denunció, además, que no cuentan con el acompañamiento de la UTA Neuquén, por lo que reclamaron la intervención gremial en el conflicto, en un contexto de diferencias políticas entre las distintas facciones. "Tal vez sea porque pensamos diferente, porque no estamos de acuerdo por ahí con la política de trabajo y las políticas gremiales que hoy por hoy está teniendo", admitió, tras ser consultado por el motivo por el que la UTA no intervino.

Pelea en el paro de colectiveros.mp4

Espinosa aseguró que los manifestantes levantaron la medida luego de que confirmaron una reunión entre las partes para el jueves próximo, cuando la empresa les haría una propuesta para acercar posiciones.

En medio del bloqueo de los choferes, se vivió una situación de extrema tensión y violencia en la base de la empresa, ubicada en Cipolletti. Con palos, encapuchados irrumpieron en el lugar con la intención de desactivar la medida. Al lugar llegó la Policía de Río Negro, que detuvo a dos personas.