Tras ser rescatada por trata, quedó a la deriva y se refugió en el hospital con sus cuatro hijos

operativo prefectura trata personas neuquen

Sin embargo, luego del procedimiento la mujer quedó a la deriva con sus hijos. El voluntariado contra la violencia hacia las mujeres de Neuquén intervino en el caso y todavía buscan una "respuesta integral" que sirva para resolver la situación de la mujer, quien vive en continua incertidumbre. Mariana Sarin, integrante de la agrupación, relató a LMNeuquén que tras ser retirada de la vivienda, fue derivada al refugio de mujeres en Zapala, donde permaneció algunas semanas, y de allí fue trasladada a Lamarque, en provincia de Río Negro. Los pasajes para el traslado en colectivo fueron costeados por el gobierno neuquino.

"En el refugio de Zapala advirtió una situación de tráfico de drogas, hizo la denuncia y la amenazaron. Por eso se fue del refugio", dijo Sarin, quien relató que -desde allí- la trasladaron a Lamarque, donde le dijeron que la recibirían para asistirla, hecho que tampoco ocurrió, por lo que fue trasladada a Cipolletti. Allí se quedó en la terminal de ómnibus, donde durmió algunas noches, y fue asistida con un módulo alimentario.

Según mencionó Sarin, en la situación intervino el dispositivo de atención a la víctima del delito, la subsecretaría de mujeres y el ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, desde donde la citaron -cuando aún permanecía en Cipolletti- y le dijeron que se traslade a la guardia del hospital Bouquet Roldán.

El pasado lunes, sin embargo, la fueron a buscar al hospital y la trasladaron a un lugar donde pasó la noche, pero al día siguiente a las 7 de la mañana le dijeron que no podía permanecer allí, por lo que volvió al hospital. "Fuimos al hospital y les dimos de comer", contó la integrante del grupo de mujeres, y dijo que el martes por la noche "les dieron un lugar para dormir", donde permanecieron al menos hasta el miércoles.

"La casa refugio sirve para la emergencia, pero no hay ninguna política después para el egreso de las casas refugio", apuntó Sarin y reclamó que "la propuesta del gobierno es que los dispositivos tienen que articular, pero tampoco tienen soluciones de fondo". A su vez, remarcó que los refugios son para víctimas de violencia de género, pero no hay dispositivos específicos para garantizar los derechos de las infancias. "Les proponen ir a un hogar de menores, pero esos lugares son para chicos sin padres y no es una situación así", afirmó.

"No hay dispositivos ni políticas para esta situación. La asistencia por alquiler no alcanza, la provincia tendría que dar una solución integral. Los chicos no pueden ir a la escuela porque no tienen domicilio", sumó.