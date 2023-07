Trató de mugriento a un taxista y le exigió un pantalón de vestir

“Fui por un inspeccionado, no la conozco, pero si hice la denuncia porque hablé también con un grupo de colegas y han sufrido lo mismo de esta persona, yo no le he faltado el respeto nunca, tengo 33 años de taxista, fui presidente de la asociación y nunca tuve un problema de estos, después de hacerme el inspeccionado ella me dice que estaba mal vestido y me trató de mugriento, me sentí tan mal delante de 30 personas que estaban haciendo el carnet ahí en el lugar, he llorado” sostuvo en una entrevista con FM Red Social 97.9.

taxistas Centenario.jpg Julio Giménez

Aclaró que siempre anda "bien vestido" y con su "vehículo impecable" y agregó: "No sé cual es el problema con mi persona. Me dio a entender que tenía que andar de pantalón de vestir".

De acuerdo a su denuncia pública, la mujer le adelantó que podría infraccionarlo si la próxima vez que lo veía en la secretaría andaba mal vestido. Ese día recordó que vestía un pantalón de buzo. "Yo primero pensé que cuando me hablaba así era un chiste y después no podía creerlo”, expresó.

Basureados

El taxista dijo que hace años se sienten “basureados” por algunos inspectores, tanto que decidió ampliar la denuncia en fiscalía: “Yo no he insultado nunca nadie, no he tenido problemas con inspectores, las señoras que estaban ahí me trataron muy bien el día anterior, me gasté 300 mil pesos en repuestos para ir a hacer la técnica porque las calles dan asco”.

También indicó que si se presenta nuevamente en las oficinas va a tener que pedirle "un pantalón prestado a un compañero o a mi yerno. Yo no tengo, tengo buzo y no es que quiera vestirme así, no tengo plata".

Consideró que estaría bien recibir unas disculpas.

municipalidad centenario

El hecho desencadenó fuertes críticas de taxistas hacia algunos inspectores en particular y señalaron que la situación la llevarán hacia lo legal en las próximas horas. Por su parte, un gran número de vecinos le expresó su solidaridad y a través de mensajes radiales y en las redes sociales destacaron el servicio que brinda, que se encuentra con la vestimenta adecuada y que su auto siempre está limpio.