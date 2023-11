Tren del Valle: insistirán en el reclamo de reactivación del lado rionegrino

No todo está perdido para el tren de pasajeros de Cipolletti-Neuquén. La legisladora electa Magdalena Odarda impulsará, una vez asuma el cargo, la reconformación de la comisión del Tren del Valle que funcionó en otros años para propiciar el servicio en el Alto Valle rionegrino. En caso de que las gestiones que se emprendan desde el Parlamento provincial y también desde otras instituciones no tengan éxito, Odarda no descarta presentar un recurso de amparo en la Justicia.