Tren del Valle sin servicio este miércoles: ¿cuándo vuelve?

Hugo Tamborindegui, secretario General La Fraternidad, confirmó a primera hora de la mañana en LU5 que la unidad se encontraba en el taller y que "hasta que no tengamos las noticias del jefe de mecánica todavía no habrá tren por la mañana".

"En Neuquén hay dos formaciones, pero la otra también está averiada, lamentablemente anda una sola. Habíamos anticipado que cuando tenga problemas por el desgaste que tienen de estar todos los días la misma formación, ocurren estas cosas", aseguró Tamborindegui.

En cuanto a la cantidad de usuarios que tiene el servicio del Tren del Valle, el secretario de La Fraternidad en Neuquén aseguró que en diálogo con la gente de supervisión de Trenes Argentinos, en enero y febrero se mantuvo la cantidad de pasajeros, que "ahí donde más merma por el tema de las vacaciones y todo eso, pero se mantuvo y ahora sí se aumentó y el tren va lleno todas las mañanas, sobre todo a la hora pico que va la gente a trabajar".

"Con estos episodios, la gente deja de andar en el tren porque pierde la credibilidad con estas cosas que suceden. Está bien, es ajeno al personal, pero habiendo otras formaciones el problema se hubiese solucionado inmediatamente, pero ahora van a tener que esperar hasta que se solucione el problema del tren que estaba andando, que es el único", aseguró.

Pasadas las 8:50 de la mañana se confirmó desde el Tren del Valle que se retomará desde Plottier, con el servicio de las 9:25 de la mañana.

La situación de Trenes Argentinos

Tamborindegui señaló que La Fraternidad a nivel nacional no tenía diálogo con Trenes Argentinos porque no habían designado a un presidente todavía. "Ahora lo nombraron y si se está trabajando con ellos, pero las perspectivas no son muy buenas tampoco", aseveró.

"Acá hace dos años que no corre tren a Cipolletti y eso que el Intendente está trabajando para ver si se puede normalizar el servicio, pero ustedes fíjense que Trenes Argentinos tiene una sola formación, cuando nosotros le hemos solicitado que por lo menos acá en Neuquén tiene que tener cuatro", contó.

Además, opinó sobre la situación del tren a nivel nacional y dijo que ahora "lamentablemente con el presidente y el tema del Estado se complica muchísimo, porque quiere reducir los servicios de los trenes de larga distancia, los trenes interurbanos o urbanos, en Mar de Plata que va casi todos los días y ahora lo quiere suprimir y llevar el boleto al costo del pasaje del colectivo, así que se hace realmente se hace difícil con esta con perspectiva y lo que tiene pensado hacer el Gobierno".