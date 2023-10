Tres historias de la Guerra de Malvinas que merecían ser contadas

Una carta escrita con dolor guardada durante 40 años que un ex combatiente le muestra por primera vez a su hija, las voces que recrean la vida de un joven de un pequeño pueblo neuquino que muere iniciada la contienda bélica y la solidaridad de un grupo de estudiantes secundarios que donan el dinero recaudado para su viaje de egresados para ayudar a los soldados, son los ejes de las tres historias que ganaron el Concurso de Cortometrajes Documentales "Malvinas 40 años" convocado por el ministerio de las Culturas de la provincia a través del Ente Cinematográfico de Neuquén (ENCINE).

ON - Corto de Malvinas (1).jpg Romina Sánchez realizadora del cortometraje documental "Moncho Aguila: ecos de una voz perdida"; María Laura Gerola autora de "A 40 años" y Natalia Barber creadora de "Corresponder". Foto: Omar Novoa.

Interesada en dar a conocer la historia de “Moncho”, la joven realizadora llegó hasta Paso Aguerre donde tuvo la oportunidad de entrevistar a familiares y vecinos del pueblo. “Las voces de quienes lo conocieron me permitió armar un rompecabezas para reconstruir esa vida cotidiana y apacible del Moncho que adoraba los caballos. Un chico de campo pero que tenía sus inquietudes y quería buscar nuevos horizontes y otras experiencias pero todo terminó para él en esa muerte trágica”, comentó Sánchez a LMNeuquén.

Aguila fue criado por su abuelo Carlos ya que de chico su madre debió viajar a Buenos Aires para trabajar y su padre jamás lo reconoció. A los 19 se alistó como conscripto de la Infantería Marina en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de seguir la carrera militar. Al año siguiente es convocado para combatir en la guerra de Malvinas. El 3 de abril participa del Operativo Georgias, cuyo propósito era ocupar Grytviken, ubicada en la costa noreste de la isla San Pedro o Georgia del Sur. Aguila junto a su compañero Manuel Lezama y otros conscriptos sobrevuelan la zona en un helicóptero que es impactado por las fuerzas inglesas. “Moncho” murió en el acto junto a otros dos conscriptos. “Este episodio sembró un gran dolor en quienes lo amaban, su abuelo, su tío, su prima, los vecinos del pueblo y su compañero Lezama, quien estaba en el helicóptero cuando ocurrió la balacera”, describió.

"Realizar este documental es un modo de darle la visibilidad que se merece y que no caiga en el olvido", explicó esta periodista nacida en Buenos Aires, que llegó a Neuquén en 2009 y desde 2017 reside en Centenario.

Una carta cargada de silencio

“Corresponder” de Natalia Barber trata sobre la historia de su padre, Jorge Luis Barber, ex combatiente e integrante del Centro de Veteranos de Malvinas de Neuquén. “Mi papá, ex combatiente de Malvinas, luego de 40 largos años de soportar la carga del duelo, reflexión y silencio; luego de vivir bajo el ojo juzgador de la sociedad por volver de la guerra siendo 'derrotados', me muestra por primera vez la carta que escribió mientras estuvo refugiado en una trinchera, dirigida a su madre, quien al recibirla se entera que está en Malvinas", contó la estudiante de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) de Neuquén acerca de su cortometraje con el que tuvo como objetivo visibilizar "la verdad que cada uno de los veteranos tiene".

corto malvinas (5).jpeg Natalia Barber junto a su padre Jorge, ex combatiente de Malvinas, quien luego de 40 años le leyó por primera vez una carta que escribió mientras estaba en la trinchera durante la guerra.

Barber integró el Batallón de Infantería de Marina y durante la guerra con Gran Bretaña tuvo la tarea de custodiar, junto a más de 120 oficiales, suboficiales y soldados, el aeropuerto de Puerto Argentino. El veterano recordó como el momento más duro que vivió en la guerra el ataque de las fuerzas aéreas inglesas ocurrido el 1 de mayo cuando descargaron bombardearon la pista del aeropuerto. "Fuimos el primer objetivo atacado y ese momento me marcó para toda la vida. A partir de ahí y los días siguientes eramos atacados por la fuerza áerea y naval inglesa por lo que estábamos en alerta todo el tiempo", precisó Barber.

"Es una historia íntima y es conmovedor que mi padre haya confiado en mí para poder hablar por primera vez de lo que le pasa como veterano de guerra y de alguna manera que pueda replicarse en otros veteranos más para que puedan abrirse y contar lo que vivieron", explicó Natalia.

Contó que junto a sus hermanos siempre acompañaron a su padre en los desfiles y actos por Malvinas pero nunca les había contado lo que vivió en esos 74 días de conflicto que dejó como saldo 649 soldados argentinos muertos.

corto malvinas moncho3.jpeg Romina Sánchez en Paso Aguerre entrevistando a un familiar de Jorge "Moncho" Águila, el primer combatiente de la provincia de Neuquén muerto en la guerra.

La carta, que este hombre nacido en Tucumán y que en 2008 decidió trasladarse con su familia a Neuquén, se convirtió, según la realizadora, "en uno de los recuerdos más sensibles para él". Barber cumplió 19 años en mayo de 1982, en plena guerra. En la carta describe el deseo de estar con su familia "como también todo lo que le estaba pasando y no saber bien lo que estaba pasando".

Para Natalia conocer la carta de su padre le permitió indagar sobre los pensamientos y emociones "que lo atravesaron desde ese momento límite de su vida hasta la actualidad". Con este cortometraje se propuso "hacer un viaje a esas zonas donde residen los recuerdos silenciados para dejar plasmado un retrato de un héroe que trascienda en el tiempo visibilizando la causa de Malvinas a la sociedad". "Además sobreponerse a esa carga impuesta y vencer el silencio le permitió a mi padre concretar sus propios sueños relegados", agregó.

"Haber podido concretar este trabajo no sólo es un aporte para visibilizar la causa, que le llegue al espectador sino es un orgullo hacerlo porque mi papá lo dio todo", precisó.

El cortometraje "A 40 años" de María Laura Gerola recupera la historia de un grupo de estudiantes de quinto año del CPEM 18 de la ciudad de Neuquén que en 1982 donaron todo lo que habían recaudado para su viaje de egresados al Fondo Patriótico con el objetivo de ayudar a los soldados de Malvinas.

Cuando Gerola se enteró del accionar de esos jóvenes estudiantes, consideró que había una buena historia que merecía ser contada porque apuntaba a conocer un poco más "cómo la sociedad civil transitó el conflicto bélico, saber cómo vivieron y cuál fue su postura frente a la guerra".

ON - Corto de Malvinas (3).jpg Las tres realizadoras en la entrada del Cine Teatro Español donde el martes presentaron sus cortometrajes documentales ganadores del concurso convocado por el ministerio de las Culturas a través del ENCINE. Foto: Omar Novoa. Omar Novoa

La realizadora que nació en Buenos Aires pero desde hace seis años reside en Neuquén comentó que esa acción "humilde y anónima" de un grupo de estudiantes que en 1982 decidieron entregar todo lo que habían recaudado para su viaje de egresados al Fondo Patriótico, que se convirtió en la mayor colecta de la historia argentina, "nos pone en diálogo con las adolescencias de ahora y preguntarles qué harían ellos ahora por algo tan abstracto como Malvinas y como la patria. Lo harían o no lo harían, sería la pregunta. Y saber en qué momento histórico estamos ahora".

María Laura pudo entrevistar a aquellos egresados que tuvieron ese acto solidario como así también las Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y a un grupo de personas.

La realizadora señaló que este trabajo documental "tiene algo de volver a la memoria". "Cuarenta años para nosotros quizás no son nada pero para las nuevas generaciones es un montón. Al igual que la dictadura militar. Les empieza a quedar muy en el pasado, entonces mi sensación es que hay cierta banalización de los hechos. Me parece que estos hechos que marcaron al país son importantes para traerlos en este presente, en mi caso con esta historia que puede interpelar de alguna manera a las nuevas generaciones".

En la grilla de CINE.AR

Los tres producciones que resultaron ganadoras en el Concurso de Cortometrajes Documentales Malvinas 40 años organizado por el Ministerio de las Culturas a través del ENCINE en el marco del Plan de Fomento 2022 tuvieron el martes pasado su presentación oficial en el Cine Teatro Español donde además de numeroso público se destacó la presencia de los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén.

El objetivo del concurso fue fomentar la producción de contenidos audiovisuales provinciales y poner en valor el espíritu malvinero en el marco de las actividades previstas por el año 2022, como homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich Del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y a los veteranos y las veteranas de Malvinas. Aclaró que en las bases y condiciones se estableció una serie de tutorías con especialistas de la dirección provincial de patrimonio del ministerio de las Culturas que fueron asistiendo y acompañando el desarrollo de cada uno de los cortometrajes.

corto malvinas - moncho.jpeg

Martín Ferrari, director de Ente Cinematográfico de Neuquén (ENCINE), explicó a LMNeuquén que "la causa Malvinas es parte de la identidad argentina, es una herida abierta que simboliza la lucha por la recuperación de parte de nuestro territorio". Comentó que desde el ENCINE organizaron este concurso con el acompañamiento de especialistas de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas "que brindaron sus investigaciones y asesoraron a los tres proyectos ganadores que recibieron un aporte no reintegrable para su realización". Adelantó que los tres cortometrajes documentales están en etapa de curaduría en la plataforma CINE.AR del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para su pronta incorporación en la grilla.