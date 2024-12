Triste Navidad: echaron trabajadores de PAMI Neuquén y algunas oficinas quedaron con una sola persona

Como sucedió con otros organismos del Estado Nacional, la obra social de PAMI no fue la excepción y a pocos días de festejar las fiestas de fin de año, seis empleados neuquinos recibieron la peor noticia: "Están despedidos".

Se trata de trabajadores de planta permanente. En total, seis personas, dos hombres y cuatro mujeres que prestaban servicio a la comunidad en dependencias de las localidades de Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Loncopué. La expectativa es que sean reincorporados y no pierden las esperanzas.

"Nosotros queremos recuperar nuestro trabajo, porque además de afectarnos a nosotros y a nuestras familias, esta situación está afectando la atención a los afiliados", expresaron los trabajadores.

En Zapala, una de las ciudades cabecera en el interior neuquino, la dependencia quedó solo con una sola persona atendiendo a más de 100 personas por día.

LMNeuquén habló con una de las mujeres desafectadas, Johana Mendoza, quien hasta hace pocos días era la jefa de la agencia de PAMI en Loncopué. "Me quedé helada y me largué a llorar", dijo, al recordar que entró a trabajar el 9 de diciembre a las 7 de la mañana y ya no pudo acceder al sistema.

"Pensé que era un problema técnico. Me comunico con el área de Informática y me dijeron que espere. Vemos que otros cinco compañeros tampoco podían ingresar al sistema. Llamamos a Recursos Humanos, y una empleada verifica que tenía bloqueado todos los haberes y me dice 'estás despedida'. A las 8:30 nos confirman a todos que estamos despedidos", comentó Mendoza.

Despedidos pero no notificados

Johana es afiliada del UPCN, y por recomendación del gremio permaneció en su puesto de trabajo hasta las 14. A esa hora se retiró y fue su último día de trabajo. Tuvo que dejar las llaves de la agencia y dejar una constancia. "Para esto, sin contar con la contención del gremio que yo esperaba. Era la primera vez que pasaba por una situación así, no sabía cómo proceder y hasta el día de hoy no tengo novedades", agregó la exempleada de PAMI.

Pertenecía a la planta permanente del organismo nacional desde hace tres años y medio. Ingresó a trabajar cuando otra persona se jubiló. Había terminado de estudiar una tecnicatura en Administración, de modo que por sus conocimientos quedó al frente de la agencia, mientras hacía tareas vinculadas a la atención del público porque su compañero de trabajo no tenía manejo pleno de todos los sistemas.

"Ayudaba a gestionar los turnos médicos y facilitaba el traslado a las ciudades. Acá, en Loncopué, no contamos con profesionales en todas las especialidades. Además, hay muchas dificultades para acceder a Internet y a una señal telefónica estable", comentó.

Mientras estuvo trabajando en la agencia, dispuso un plan estratégico que vincule a los afiliados y adultos mayores con los agentes sanitarios y hospitales. También contempló a las comunidades mapuches y al Huecú.

La esperanza de todos es que puedan establecer comunicación con el director nacional de PAMI, Esteban Leguizamo. Es que a nivel provincial no tuvieron respuesta. "El director de Neuquén -Mario Landeiro- dice que no sabía nada", apuntó Mendoza.

Iba a trabajar y no sabía que ya había sido despedida

De acuerdo a la resolución que llegó más tarde, están despedidos sin causa. Luego, Mendoza recibió una carta documenta con fecha del 11 de diciembre por medio de la cual le informaron que en realidad estaba despedida desde el 4 de diciembre. "Fui a trabajar, presté servicio, servicio, sin saber que ya no era empleada de la institución", advirtió.

Pidió su reincorporación como el resto de los empleados despedidos. Sin embargo, por ahora no hubo ninguna respuesta, tampoco desde el gremio. Todos tienen representación sindical menos una empleada que no tiene mucha fe. "Si nosotros que estamos afiliados no tenemos respuesta, ella cree que menos va a tener", señaló la mujer.

Mendoza es madre de dos hijos, el mayor tiene 12 años. En un principio, intentó que no se enteraran. Es que diciembre, además de ser un mes emotivo por las fiestas de fin de año, ambos cumplen años. Sin embargo, los despidos eran el comentario de todos en el pueblo y de los afiliados, muy preocupados por la situación. Dadas estas circunstancias, terminó contándoles lo que había sucedido.

"En Loncopué quedó una persona sola a quien le quedan pocos años para jubilarse y con dificultades para manejar todos los sistemas", mencionó la trabajadora despedida, de 34 años.

Sobre sus inicios en PAMI, recordó que se encontraba desempleada, pero recién recibida de técnica en Administración. "Fue una oportunidad valiosa pensar que ya desde lo laboral iba a tener estabilidad permanente. Ahora, me siento preocupada, mal, con mucha incertidumbre. Tengo una familia detrás mío. Es fin de año, y conseguir trabajo acá no es fácil porque no hay mucha demanda laboral", señaló.

La incertidumbre, en realidad, es la de los seis trabajadores despedidos, quienes intentan llegar al director nacional de PAMI para lograr su reincorporación, como lo hizo con otros empleados desafectados y afiliados a ATE en otras partes del país.

Los despedidos creen que son víctimas de una persecución ideológica. "Acá no hubo ajuste. El mismo día que nos despedían, le dieron la bienvenida a otros empleados en casa central de Neuquén. Es decir, hubo incorporaciones. No pasa por lo económico esto", contó Mendoza, quien temía que pudiese pasar algo así desde el año pasado. Le pasó a pocos días de festejar la Navidad 2024. "Yo no hacía política en mi trabajo, me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer. Espero que se pueda visibilizar la situación y nos reincorporen", concluyó.

La carta de los afiliados

Afiliados de PAMI solicitaron la reincorporación de Mendoza en una carta donde manifestaron su preocupación y subrayaron la "dedicación" y el "profesionalismo" con el que se desempeñaba la empleada despedida para atender a más de 1.000 personas en la región. "Destacamos la gestión diligente de reclamos, traslados a hospitales y coordinación de consultas con profesionales médicos en Zapala y Neuquén, frente a la crítica situación sanitaria que es de público conocimiento", manifestaron.