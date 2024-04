Tuitero famoso recorría Río Negro en motorhome: el motivo del cambio de hoja de ruta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gui10road/status/1782913604242546869&partner=&hide_thread=false La tarde, el drone y un intento de salto coordinado con los pibes de Ingeniero Jacobacci pic.twitter.com/au68vv64dS — Guido Rodriguez (@gui10road) April 23, 2024

En ese contexto, días pasados Guido anunció con bombos y platillos su llegada a Bariloche e hizo un llamado a la solidaridad con un particular pedido.

“Twitter es servicio. Estoy a días de llegar a Bariloche y necesito cinco días de pausa, es decir, una casa, un lavarropas , recargar energías (sí, vivir en van cansa) y reorganizar ruta por el valle rionegrino. ¿Alguien con data barilochense en esta comunidad?”, solicitó en la red social donde es toda una figura y enseguida su necesidad se hizo viral.

Sin embargo, en el medio algo pasó que lo hizo replantearse el recorrido y su estadía en la ciudad rionegrina más turística será efímero. Ya en uno de sus últimos tuits dejó un indicio: “Últimos días en la Línea Sur rionegrina. El frío ha llegado para quedarse. La van no es amiga de los extremos (ni mucho calor ni mucho frío). El lunes llego a Bariloche y luego, a recorrer el valle. La ruta sigue”.

Cambio de ruta

Está claro, las bajas temperaturas no son su aliada, en verdad, su motorhome no se lleva bien con el frío. Por eso este lunes por la noche Guido aviso: “cambios en mi hoja de ruta. Motorhome, perros, frío y nieve no son amigos. Hubo que tomar decisiones. La ruta sigue, claro. Pero lejos del frío extremo. Piedra del Águila".

23:26 h | provincia de Neuquén



cambios en mi hoja de ruta. Motorhome, perros, frío y nieve no son amigos. Hubo que tomar decisiones..



La ruta sigue, claro

(Pero lejos del frío extremo)



Piedra del Águila pic.twitter.com/rit7tZpxtN — Guido Rodriguez (@gui10road) April 30, 2024

Igual, a pesar del clima ingrato, Guido calienta las redes con sus hermosos hilos y la gente se lo agradece. Y en la región lo tendremos cerca a quien llegó lejos con sus atrapantes posteos e hilos.

Los viajeros que se enamoraron de Oro

A propósito de viajeros, Juan Manuel y Claudia integran una pareja aventurera que llegó hace unos días para conocer Fernández Oro en medio del extenso recorrido en Motorhome por las rutas argentinas y también chilenas.

"Nos encanta visitar pueblos chicos porque sentimos la hospitalidad de la gente", expresó Juan Manuel quién ha recibido visitas de orenses que le ofrecen agua para el mate o lo que necesiten. Y están encantados en la zona por estas horas.

Su sueño, según confió al portal InForo es llegar a Alaska y en medio del camino encontraron Fernández Oro. Para seguir su recorrido venden productos y estarán paseando por la ciudad varios días.

En los comentarios de la noticia en la págia de face de ese portal, los vecinos demostraron su respeto y admiración por la pareja.

"Bienvenidos", "¿dónde están para ir a saludarlos?", fueron algunas de las expresiones, aunque no faltó tampoco el mangazo: "¡Que paguen un asado!".

Juan Manuel y Claudia, una historia de Oro. ¿Seguirán viaje o se quedarán en el pueblito que tanto los sorprendió?