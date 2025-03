Un concejal capitalino se sumó a La Libertad Avanza en Neuquén

Montero, que hasta ahora formaba parte del círculo de Patricia Bullrich, dejó claro que su decisión responde a un firme convencimiento de que la política tradicional ya no da respuestas a los problemas de la gente. "La gente me eligió para transformar las cosas desde la política, no para que nos acomodemos a las viejas estructuras", declaró Montero al explicar su decisión. Según el concejal, aquellos que comparten su visión de un Estado más eficiente, con menos gasto público y menos privilegios para la clase política, encuentran en La Libertad Avanza la única alternativa coherente para llevar estas ideas a la práctica.