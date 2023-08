Un fantasma y el voto joven en las PASO

Llamativamente, el voto joven , que en estas elecciones representará aproximadamente el 9% del padrón , no pareció despertar el interés las fuerzas políticas, quizá a sabiendas de la apatía que los chicos muestran por la política en general y los dirigentes en particular . Así es que las propuestas destinadas para este universo quedaron, hasta aquí, difuminadas en el ruido de las campañas .

Ambos organismos, no obstante, parecen no tener el camino asfaltado para convencer a las chicas y chicos que, desde 2013, están en condiciones de votar tras cumplir los 16 años. Es que, según sus registros, el 52% de ellos asegura que no siente que ninguno de los partidos políticos o candidatos los representa en sus propuestas. Un número que debería asutar… a la dirigencia. El relato de la política parece estar en las antípodas de las preocupaciones de los jóvenes, así como la agenda de quienes manejan el poder. Allí podría estar la clave del desencanto y de un divorcio con los jóvenes del que no parecen haber tomado nota todavía.