Un formador de jugadores que dejó grandes lecciones de vida

A mediados de los ‘60 decidió retirarse del fútbol y desde entonces comenzó su camino como entrenador, llevando a la práctica las enseñanzas que le dejó su “maestro“ Duchini. “Estuvo dirigiendo a Juventud Unida de Cutral Co, Argentino del Norte de General Roca y otros clubes de Neuquén. Luego pasó a dirigir a las divisiones inferiores con los chicos y no paró hasta que murió”, afirma Héctor Mendoza, su sobrino, en una de las tribunas de cemento de Pacífico , el club donde su tío fue entrenador durante quince años. “Pacífico fue el club que mi tío amaba, acá brindó y entregó todo su corazón” , agrega. Comenta que Mendoza llegó a Pacífico de la mano del doctor Aldo Robiglio, quien en 1971 le propuso hacerse cargo de la Escuela de Fútbol Infantil del Decano.

El ex futbolista Luis Bucarey y Héctor Mendoza, sobrino del "Negro" Mendoza, en el mural inaugurado recientemente en la cancha del club Pacífico. El mural fue una iniciativa de un grupo de ex jugadores del Decano.

Luis “Coca” Bucarey no puede ocultar su emoción al recordar cuando con 9 años vio por primera vez a quien se convirtió en su entrenador y maestro. “Tenía 9 años y jugaba en las inferiores de Independiente. Yo vivía entre las dos canchas pero después de la merienda me venía a Pacífico y desde el alambrado veía a Mendoza, me sorprendía cómo entrenaba a los chicos, como los atendía y trataba. No lo dudé, les dije a mis padres que quería jugar en Pacífico para ser entrenado por ese hombre, y fue un placer conocerlo”, explica quien llegó a ese primer entrenamiento jugando de delantero y la visión de Mendoza lo ubicó de marcador central. “El Negro Mendoza fue mi segundo papá”, asegura. “Amaba el fútbol, le gustaba el buen juego, el compañerismo dentro y fuera de la cancha y nos guiaba y daba consejos para el presente pero también para el futuro. Nos trataba con mucho respeto y sobre todo era una persona humilde y honesta”, describe Bucarey, quien no saca su mirada del retrato de Mendoza en el mural que luce en una de las paredes del club Pacífico acompañado por la frase “Formador en el fútbol y hacedores de hombres”.

“Quererte fue fácil, olvidarte imposible”, resume Héctor su sentimiento hacia su tío y menciona a su “extraordinaria” compañera, Mercedes, “que lo acompañó en toda esta vida que llevó adelante formando jugadores y personas porque lo hacía a tiempo completo”. “Ellos no tuvieron hijos por eso siempre decía que tuvo cientos de hijos del corazón”, subraya. “Mercedes muchas veces era nuestra segunda mamá, porque el Negro muchas veces llevaba a tres o cuatro chicos a almorzar o merendar y le decía a su compañera: ‘Mercedes prepara algo rico a los chicos’”, cuenta Bucarey. “Había chicos que venían a entrenar y eran de barrios alejados como Progreso o Bouquet Roldán y no tenían plata para volverse, entonces el Negro les daba las monedas para que pudieran tomar el colectivo y volver a sus casas. Se interiorizaba mucho en la situación de los chicos, de sus familias, era un hombre que siempre estaba atento a ver cómo podía ayudar al chico que tenía dificultades”, relata el ex jugador .

omar mendoza1.jpg “Cuando en alguna cancha uno veía a 20 o 30 chicos reunidos en ronda, seguro que en el centro estaba el 'Negro' Mendoza hablándoles”, comentó Luis Bucarey

Para su sobrino, esa forma de ser y de ayudar lo incorporó de quien fue su maestro, Duchini. “De alguna manera siempre estaba atento a la cuestión social, de ahí su militancia en le peronismo. Para él lo social y el fútbol iban de la mano”, resume Héctor. Al referirse a Duchini, Mendoza decía que le había contagiado “esa ternura, ese cariño y respeto por los chicos, fue un guía, fue el que me inició en todo esto, primero como jugador y luego como conductor”.

Mendoza no solo era un entrenador sino también un forjador de conductas. Les aconsejaba a sus dirigidos “tomar conciencia de las indicaciones de sus técnicos y el sacrificio que hacen las instituciones, a sentirse compenetrados con lo que hacen. Respetar al rival y a los mayores, que tienen más experiencia. Que el día que lleguen a la primera división se sientan humildes, que nunca olviden lo que han vivido para llegar a ‘ser algo en la vida’. El fútbol les brinda esa posibilidad y no tienen que desaprovecharla”.

Otra de las imágenes que recrea Bucarey son los “desafíos” que Mendoza les proponía a sus jugadores de cuántos jueguitos hacía con la pelota. “Cuando terminaba la práctica nos ‘apostaba’ a ver quién dominaba más tiempo la pelota. Yo hacía 30 jueguitos sin que se me caiga la pelota y él hacía 31; yo hacía 40 y él lograba hacer 41. ‘Te gané’ decía con una sonrisa y lo hacía para que uno se esfuerce más. Tenía una facilidad para dominar la pelota que era impresionante”, relata el ex jugador decano integrante del plantel campeón del ‘87.

Mendoza repetía una y otra vez a quien quería oírlo que “en Neuquén hay mucha madera solo hay que pulirla. Los clubes que descuidan sus divisiones inferiores tienden a desaparecer”. Una reflexión visionaria en estos tiempos en que muchos clubes de primera división deben recurrir a los chicos de sus canteras para poder completar los planteles y que en muchos casos han sido una salvación. Consideraba que en el trabajo con los chicos deben estar “hombres con capacidad no solo física-técnica, sino también espiritual. Es decir cumplir una docencia”.

Héctor se emociona cuando Bucarey dice que “cuando en alguna cancha uno veía a 20 o 30 chicos reunidos en ronda, seguro que en el centro estaba Mendoza hablándoles”. Una postal que aún perdura en el recuerdo de los neuquinos que conocieron a este hombre que respiraba fútbol y dejó un sinfín de lecciones de vida.

Cancha de pacifico- Nota homenaje al Negro Mendoza (5).JPG Héctor Mendoza, sobrino del “Negro”, y Luis “Coca” Bucarey, uno de los futbolistas que lo tuvo como entrenador, lo recordaron con emoción. “Nos daba consejos y nos guiaba para el futuro. Amaba el fútbol”, afirmó Bucarey. Maria Isabel Sanchez

Un homenaje a un emblema del deporte y de lo humano

Hacía tiempo que un grupo de ex jugadores del club Pacífico querían dejar plasmado un recuerdo para el querido entrenador. Decidieron convertir ese agradecimiento por todas las enseñanzas que les transmitió Omar Ariste “Negro” Mendoza en un mural en la cancha ubicada en Mitre y Agote. El viernes 24 de noviembre por la tarde se juntaron un grupo numeroso de ex jugadores decanos, amigos y todo aquel que conoció a Mendoza.

“Fue algo que veníamos pensando hace mucho tiempo porque con el Negro Mendoza tuvimos miles de vivencias y enseñanzas con él. Nos parecía que el lugar ideal para dejar este homenaje era el club en el que él estuvo quince años, al que le dedicó muchísimo tiempo y trabajo, porque además de haber sido director técnico, fue amigo, compañero de los chicos, se preocupaba en juntar a comerciantes y a otras personas para conseguir las camisetas, pantalones, medias, botines para los chicos”, describe Bucarey, uno de los impulsores de la iniciativa.

El mural está dedicado “a quién dejó una huella imborrable en el fútbol decano, su legado como formador de jugadores y su pasión por el deporte lo convirtieron en una figura emblemática en la comunidad, tanto en lo deportivo como en lo humano”, asegura Bucarey en relación a este gran referente del fútbol neuquino.