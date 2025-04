Un gesto que vale oro: encontró un celular tirado sin saber que lo que guardaba era impagable

“Tengo la foto juntos y la voy a guardar para no olvidarme de tu cara. Te voy a agradecer eternamente” indicó Mónica muy agradecida.

“Tenía la cartera en el auto y el celular se me cayó cuando me bajé a comprar, al parecer en la vereda”, contó a LMCipolletti. Luego siguió su camino rumbo a la casa de una amiga, sin imaginar que el teléfono —y con él, sus recuerdos más preciados— ya no estaba con ella.