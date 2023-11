Un instituto neuquino sumará contenidos de Inteligencia Artificial a todas sus carreras

Aunque IFES es pionera en el rubro en Neuquén, y hasta lanzó una diplomatura en Inteligencia Artificial este año, el objetivo para 2024 es que la temática permee todas las carreras que se dictan en la institución. De esta manera, los graduados en Educación Física, Marketing o Recursos Humanos también podrían sacar provecho de estas tecnologías en su proyecto para recibirse y también en sus trabajos a futuro.

"Hay actividades como el marketing donde el crecimiento del uso de la inteligencia artificial fue más acelerado que en la informática, pero también se puede usar, por ejemplo, en la educación física, donde se toman mediciones del movimiento de los deportistas y se usan estas bases de datos para mejorar su rendimiento" , detalló Cabrera y agregó que también se usan estas herramientas en el rubro de los hidrocarburos, que es la principal actividad económica de la provincia,

"Hay un campo muy grande vinculado a la ciencia de datos y lo que se conoce como big data, que permite que la AI analice grandes volúmenes de datos a una velocidad que es humanamente imposible", explicó el referente educativo. Y agregó: "Te puede llevar a sacar conclusiones con algunas cuestiones, a tomar decisiones más rápidas en base a parámetros y mediciones".

De esta manera, los estudiantes de todas las carreras de IFES que realicen su proyecto final a partir de 2024 contarán con un módulo formativo que apunta a que sumen herramientas de inteligencia artificial a estos trabajos, una especie de tesina en la que plantean un aporte a su campo profesional. "Es lo más similar a un trabajo real que hacen antes de convertirse en profesionales", dijo Cabrera.

Si bien la inteligencia artificial forma parte de muchas aplicaciones de uso cotidiano e hizo una gran irrupción a través de ChatGPT, las PyMES neuquinas todavía no dieron los primeros pasos para sumar herramientas de este tipo en su trabajo cotidiano. La apuesta de IFES, no obstante, apunta a que sus graduados empiecen a liderar esa transformación para que más firmas incorporen algunos de los usos de la AI.

inteligencia artificial IFES.jpg IFES lanzó este año una de sus carreras vinculad a la inteligencia artificial.

"Hay estudios que dicen que para 2030, un 80% de las compañías van a tener algún tipo de solución con inteligencia artificial y eso no sólo aplica a los desarrolladores de software, también es una oportunidad laboral para los especialistas en cada rubro", dijo Cabrera. De esta manera, los graduados que sumen estas herramientas podrán aportar su conocimiento sobre cada temática para sacar mayor provecho de la tecnología a partir de las necesidades específicas de cada campo.

En ese sentido, el referente educativo apuntó a desmitificar la creencia de que la inteligencia artificial es una amenaza para los puestos laborales. Aclaró que es posible automatizar ciertos procesos para hacer más rápido o eficiente el trabajo de cada profesional, pero siempre serán ellos los que lideren cada actividad. "Es posible que alguien que conoce del tema use una IA, pero uno que no sabe no se puede transformar en profesional sólo por usarla, estamos muy lejos de eso", dijo.

De esta manera, lo que buscan en IFES es que los graduados de cada carrera saquen provecho de las herramientas de la AI para su trabajo cotidiano, con su proyecto final como el primer paso para conocerlas de manera exhaustiva y luego aplicarlas en el ejercicio profesional. Para saber más sobre las aplicaciones de esta tecnología, será fundamental el rol del laboratorio de Inteligencia Artificial que funciona dentro de la institución.

Este año, IFES lanzó una carrera específica en el tema, que es la primera en Neuquén y una de las pioneras a nivel nacional. "Como es a distancia y hay pocas opciones en Argentina, tenemos 50% de estudiantes de otras provincias", dijo Cabrera y agregó que muchos de los alumnos son graduados de informática y otras carreras que buscan obtener un segundo título para complementar sus conocimientos.

Con esa experiencia, el instituto logró vincularse con especialistas en la temática, que son los propios docentes de la carrera y que serán los encargados de generar más contenidos de AI para la confección de los proyectos finales de los graduados. "Es un tema mu nuevo y que cambia muy rápido, por lo que es difícil encontrar docentes que dicten este tipo de contenidos", dijo Cabrera y agregó que ya están vinculados a la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA) para estar pendientes de todas las novedades y también formar docentes especialistas en ese rubro.

Aunque el centro educativo siempre apuesta a innovar y generar un valor agregado para sus estudiantes, en los últimos años se abocó a la temática de la inteligencia artificial para convertirse en un referente del sector. Por eso, ya comenzó a trabajar en vinculación al desarrollo del Polo Tecnológico de la ciudad, con el objetivo de hacer un aporte al fomento de la economía del conocimiento como otra actividad productiva de Neuquén.