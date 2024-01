Un joven murió ahogado en el Limay en una zona no habilitada para bañarse

Señaló que este último martes pasadas las 16 fueron notificados de un lamentable hecho. Fue en el puente que une la laguna con el brazo del Limay que entra hasta calle Solalique, camino a Valentina Sur. En la orilla del brazo del río los guardavidas, que habían finalizado su turno en el balneario de Valentina, se encontraron con un joven que estaba tratando de reanimar a otro.

“Ahí hay un puente y debajo una laguna que no tiene una correntada importante, pero bueno, evidentemente tendría algunos problemas de salud este masculino de 28 años. había tomado la decisión de irse de su casa. Su mamá llegó a los minutos después, pero desafortunadamente estaba abogado”, relató Rambado.

También se acercaron dos policías que patullaban el sector y personal de náutica para colaborar y tratar de reanimarlo . El joven fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, pero ya sin signos vitales.

“Esto fue en zona no habilitada, los guardavidas salían de su guardia en Valentina y al ver la situación comenzaron a realizarles maniobras, pero ya nada se pudo hacer”, agregó.

Mayor erogación en el Limay

Mas allá de este caso, el funcionario recomendó bañarse en balnearios habilitados, ya sea Albino Cotro (ex Municipal), Gustavo Fahler (ex Río Grande), Sandra Canale (ex Gatica) y Brun de Duclot, que se encuentra en Valentina Sur. Al tiempo que recordó que “desde el sábado se incrementó el Limay y está en los 600 metros cúbicos por segundo. Eso hace que estemos mucho más general alerta”.

No obstante, dijo que no se puede tener un guardavida por vecino. Aunque aseguró que no todos los neuquinos que se acercan al río son imprudentes, “pero está pasando que algunos no prestan atención cuando uno les advierte que el Limay es peligroso que no perdona las aguas son correntosas que los pozones van cambiando, no es la misma situación de Limay ahora que la del viernes pasado, por ejemplo”.