Por la crecida del río Limay, hay zonas tranquilas que se volvieron peligrosas para bañarse

"El lugar ha cambiado porque ha venido mayor erogación de agua y eso ha Cambiado la zona, y por el desconocimiento de la gente y la cantidad de visitantes no se puede hacer tanta prevención", dijo sobre los números récord de visitantes en la costa del río, ahora con más kilómetros de Paseo Costero y una mayor presencia del público, que aprovecha incluso el transporte gratuito para acercarse a esa zona recreativa.

ON - Javier Tejera jefe Guardavidas (2).jpg Omar Novoa

En la costa de Neuquén hay cuatro balnearios habilitados, que incluyen el Albino Cotro (ex Municipal), Gustavo Fahler (ex Río Grande), el Sandra Canale ubicado en calle Gatica, y Brun de Duclot, que se encuentra en Valentina Sur. Sin embargo, a partir de la expansión del Paseo Costero, la Municipalidad decidió incrementar en número el equipo de guardavidas y sumar vigilancia a otros espacios que no están habilitados como balneario pero que requieren de sus tareas de prevención.

En una entrevista radial, Tarifeño indicó que "Solalique, Isla Verde, Isla 132, Linares al fondo y La Pampa al fondo no son balnearios pero tienen vigilancia de guardavidas", ya que muchos usan esos espacios para refrescarse en un contexto de gran afluencia de visitantes a la costa del río Limay.

Así, el guardavidas señaló que desde los días previos a las fiestas y hasta el primero de enero realizaron más de 80 rescates y que son los jóvenes los que tienen actitudes más imprudentes. "El río Limay es muy peligroso, tiene mucha correntada, hay remolinos, pozones", dijo y recomendó que todos los visitantes, sepan o no nadar, deben acercarse a los puestos y consultar cuáles son los puntos más tranquilos para zambullirse.

calor rio limay 2402 (5).jpg Omar Novoa

A su vez, recordó que está prohibido saltar al agua desde el puente de calle Río Negro, un sitio que muchos adolescentes usaban como trampolín. "Se colocaron carteles más grandes para desincentivar esta práctica pero hasta ahora no encontramos otra solución", dijo y alertó que desde el puente no se ven a los botes que pasan por ese brazo del río y que, muchas veces, surcan las aguas a gran velocidad.

Esta temporada comenzó el 15 de noviembre con guardias preventivas de guardavidas. El 1 de diciembre se inició la temporada oficial, que va a estar vigente hasta el 31 de marzo e incluso hasta el 2 de abril, teniendo en cuenta que viene un fin de semana extra largo por los feriados de esa fecha.

Desde SIGUNE recordaron que este año hay 161 guardavidas trabajando en la costa del Limay, aunque aclararon que hay 17 que van a dejar sus puestos para prestar servicios en las colonias municipales de verano. Por eso, insisten en la necesidad de sumar más personal.