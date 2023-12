Un joven neuquino creó una luz especial para cultivar cannabis medicinal

Lamparas para cultivar marihuana- Cristian (5).JPG El neuquino Cristia Jofré es informático y creó lámparas para cultivar marihuana medicinal. Maria Isabel Sanchez

"Cuando empecé el tema del cultivo, siempre me di maña para hacer mis primeras luces, con los elementos que tenía en casa. Pero de a poco mis amigos me empezaron a pedir que les haga las luces también para ellos y me puse a investigar el tema mucho más porque hay una gran variedad", explicó Jofré a LMNeuquén.

Lo que empezó como la cobertura de una necesidad personal siguió también como una idea que funcionó para otras personas hasta llegar a su propia marca. Así nació Herculed Iluminación, las lámparas para cultivo creadas en Neuquén.

"Empecé a armar luces para un amigo, y para mí, viendo que funcionaban todos me decían tenés que venderlas, no me terminaba de convencer de sacar un producto así y de a poco pude ir consiguiendo mejores elementos desde Buenos Aires y conseguí un contacto que me podía mandar mejores materiales", contó el neuquino sobre sus pasos antes de crear su propia marca.

Herculed son lámparas led diseñadas para horticultura. "La planta va a recibir muy bien esa luz que sale de esa lampara especial. Aprovecha mucho mejor la luz, puede comerla mejor", explicó el joven. De ese modo es que se gasta mucho menos cantidad de watts y se incrementa el rendimiento.

Lamparas para cultivar marihuana- Cristian (1).JPG

"Hoy en día consigo fabricar luces que te cubren un metro cuadrado sin nada de temperatura, ni cableado. Es una pantalla de 60 por 60. Y esos son los principales beneficios de la luz, baja temperatura, buen rendimiento, menos gastos en energía", aseguró.

Pero estas luces fabricadas en Neuquén no son solo para producir cannabis medicinal, sino que sirven para cualquier planta. "Se puede usar para cualquier producción hortícola, solo que en general el que hace una inversión en esta iluminación para indoor no la usa para producir tomates, por ejemplo", aclaró.

Venta de esta luz led

Jofré contó que la venta comenzó de a poco. Y que hoy ya envió luces a diferentes ciudades de Río Negro, y de Buenos Aires. Además comentó que si bien hay varias personas en el país que fabrican este tipo de luces, son muchos los neuquinos que lo eligen.

El año pasado tuvo un pedido importante de luces para la producción que inició el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Bariloche. Para esa institución nacional fabricó 15 luces de 240 watts cada una.

Actualmente la comercialización del producto la lleva adelante a través de su página de Instagram y como muchos productos en la actualidad no puede fijar su valor por los cambios de precios que genera la inflación. Una luz de 240 watts ronda hoy los 330 dólares y tiene un tiempo de duración de alrededor de 5 años, o más.

"Acá en Neuquén soy la única persona que hace este tipo de luces y me está yendo bien porque por suerte a la gente le copa comprar local. Igualmente trabajo por encargo, es difícil hacerse de un stock", comentó.

Lamparas para cultivar marihuana- Cristian (6).JPG

En cuanto a los clientes, el creador de estas lámparas dijo que en general son tanto hombres como mujeres entre los 25 y 55 años. Si bien él cuenta con la habilitación de cultivo que se brinda a través de Reprocann, no es una consulta que haga a la hora de vender a cada uno de sus clientes. "Aún para algunas personas no está bien visto, nos falta un poco para que se pueda comercializar más como es en otras partes del mundo", consideró el neuquino, quien comentó además que "lo que se viene es lo que está explotando hoy en Estados Unidos donde la industria del canabbis es más explotada que la del alcohol porque la gente está consumiendo más cannabis que bebidas alcohólicas".

¿Qué es el Reprocann?

Por medio de la Resolución 800 del 2021, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación creó el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para que usuarios y usuarias puedan inscribirse con el fin de obtener autorización para cultivar cannabis con fines medicinales para ellos mismos, o solidariamente para otras personas.

El sistema registra a los usuarios que cuenten con un diagnóstico e indicación médica para que puedan acceder al cultivo controlado de la planta de cannabis como tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor.

Lamparas para cultivar marihuana- Cristian (2).JPG

La resolución establece que "los usuarios y usuarias que acceden a la planta de cannabis y sus derivados, los terceros cultivadores y los médicos tratantes deberán contar con usuario vigente en la plataforma Argentina.gob.ar", y si bien esa autorización en primera instancia era por un año, ahora se extendió a tres.

Para poder inscribirse en este registro y poder cultivar cannabis legalmente es necesario contar con una indicación médica de uso de cannabis y sus derivados.

La cantidad permitida de cultivo de cannabis por cada inscripto es de una a nueve plantas florecidas, en hasta seis metros cuadrados en interior. En el exterior no está permitido cultivar.

Y además, los inscriptos en este registro pueden transportar entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas, incluso por ejemplo pueden llevarlas en un viaje en avión.