Marcha por la marihuana en Neuquén: dónde es y qué reclaman

*Urgente modificación de la Ley de Estupefacientes 23.737.

*Atención médica especializada en cannabis en los hospitales públicos para acompañar e inscribir a pacientes en el Reprocann (Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con fines medicinales y/o terapéuticos).

*Cobertura gratuita con cannabis medicinal para personas sin obra social (esté último pedido ya es ley provincial 3279, por lo que se dará visibilidad a tal sanción de la honorable legislatura).

*Reparación histórica e indulto para todas las víctimas de la Ley 23.737.

*Capacitación urgente de las FFSS (fuerzas de seguridad) y agentes judiciales.

*Cumplimiento pleno de la ley 27.350 Aprobación de ONGs incriptas en Reprocann.

*Por una industria equitativa y justa con protagonismo de los cultivadores y sus organizaciones.

*No hay industria con trabajadores presos.

JVO- Marcha de la Marihuana (23).jpg Jimena Van Opstal

En ese marco, rechazan el requisito que pide "no contar" con antecedentes penales por marihuana para permisos provisorios de Ariccame.

Actualmente, el Reprocann ofrece un permiso a los cannabicultores inscriptos para portar 40 gramos de marihuana a lo largo y ancho del país que expide un profesional de la medicina y se renueva todos los años para que puedan cultivar la sustancia en sus hogares.

El problema, advirtió Gastón Sosa, referente de la Asamblea Cannabica Neuquén, es que la ley solo garantizó el acceso "a unos pocos". Es decir, la mayoría de las personas que cultivan y consumen marihuana con fines terapéuticos no pueden aún acceder al Reprocann. Algunos porque en el pasado estuvieron presos. Otros porque no tienen recursos económicos para pagarle a un profesional médico la consulta y la receta del cannabis medicinal.

Por un mayor acceso al cannabis

"Si bien hay un camino de construcción y legalidad motivado por las asociaciones, el cannabis sigue siendo accesible para personas que siempre tuvieron recursos. El resto, que es un mayoría, se quedó afuera, incluso se quedó afuera de la información. No se generó una red de médicos y personas capacitadoras que puedan recetar en los hospitales. Pero se creó una industria en paralelo que hace la gestión del Reprocann, inclusive de manera virtual, que ofrece respuesta a la persona que puede pagar", evaluó Sosa, en diálogo con LMNeuquén.

Calculó que en Neuquén solo el 5% del colectivo cannábico existente tiene permiso. "Personas que tienen los medios y nunca tuvieron problemas con la ley. Entonces, los que no tuvieron derecho antes, tampoco lo tienen ahora. Es un problema de accesibilidad. La ley no está aceitada", indicó Sosa.

Los que no tienen recursos también enfrentan el problema de terminar presos porque carecen del permiso que los habilita a transitar con marihuana.

"Tenemos una ley que nos salva pero no es accesible para todos y que nos mete presos. Es momento de que los líderes políticos generen derechos". Gastón Sosa, referente de la Marcha Nacional de la Marihuana 2023.

"Creemos que es momento de modificar la ley de drogas y hablar del uso adulto para fines recreativos, terapéuticos y religiosos ¿Si yo soy grande para pagar impuestos, por qué no puedo ser libre de hacer lo que quiera en mi casa sin consecuencias para los demás? esa es la pregunta. Hay que ampliar los derechos del cannabis medicinal y resarcir a las personas que fueron víctimas de la ley penal. El cultivo no es narcotráfico, como fenómeno de las grandes causas que afectan a las provincias y ciudades. El cannabis no es un narcótico. Un cultivador no puede ser un narco", sostuvo.

JVO- Marcha de la Marihuana (16).jpg Jimena Van Opstal

En su caso, reveló que pertenece a una generación que conoció la marihuana fraccionada y compactada como un "ladrillo espantoso" que no sabían si era puro o contenía otras sustancias. Recordó que se vendía lo que "históricamente era un 25 de marihuana prensada, del tamaño de un alfajor grandote". Pero, en realidad, iban por "un Tatin feo, de mal gusto".

Pasó el tiempo. Hoy, aseveró Gastón, empieza a gestarse un mercado interno muy interesante para los cannabicultores que puede ser una oportunidad de ingresos y trabajo. Por lo tanto, consideró que "lo peor es criminalizar a un sector minoritario" y abrazó a "todos los usuarios y usuarias del cannabis medicinal".

En la marcha de este sábado, invitan a la comunidad a que lleve una prenda verde en señal de apoyo. La actividad tiene su fin con un recital de Maxi Makoña, referente histórico de la cultura cannábica.

"Es momento de entender que hay una oportunidad de desarrollo y un mercado para los canabicultores. Siempre hay un norte más digno que el camino de la clandestinidad. Castigar al pobre es innecesario cuando se pueden generar ingresos y trabajo", concluyó.