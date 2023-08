Un local histórico cerró temporalmente por la inflación

En este escenario, Márquez se hace la misma pregunta que se hace mucha gente: Cómo sobrellevamos el día a día. "¿Dónde están Alberto Fernández, Cristina y Omar Gutiérrez? Me parece que algo tendrían que decir para apaciguar los ánimos, algo tendrían que hacer por la gente. No sé... lanzar un alivio fiscal, algo, porque no hay nada", expresó.

Repuestos Austral 01.png

La pandemia de Covid-19 le demostró que pudo cerrar y volver a abrir, y subsistir así por un tiempo, de modo que volverá a hacerlo en otro contexto y por razones diferentes. "El local cerró el miércoles a las 11. Hoy vine a cobrar a algunos clientes que me pidieron. Pero no puedo trabajar con mercadería que no tiene precio. Por eso decidí cerrar unos días y ver qué pasa", contó el comerciante neuquino, en diálogo con LMNeuquén.

Comentó también que la situación se agravó el lunes, tras las elecciones del domingo. Aclaró que el problema no es que no ingrese mercadería, sino que no tiene precio sobre la mitad o más de la misma.

Cierre temporario de un histórico local comercial por efecto de la inflación.mp4

Pura especulación

Un caso: el sábado pasado un cliente consultó por un repuesto que salía alrededor de 53 mil pesos. No lo compró en ese momento. El lunes volvió a preguntar y desde la distribuidora pasaron 160 mil pesos. Esto ocurrió antes de la corrida del dólar. Entonces, Márquez optó por decirle al vecino "no tengo".

"Esto fue pura especulación del distribuidor y yo no me prendo en esto. Ahora pasa lo mismo. No sabemos qué cobrarle a la gente. Gracias a Dios la mercadería que tengo no es perecedera y tengo la opción de cerrar unos días. Yo calculo que hasta el martes de la semana que viene voy a seguir así. Subsistiremos. Pero prefiero esto que matar a la gente en un contexto donde no hay plata", manifestó.

Repuestos Austral 02.jpg

Lamentó mucho lo que está pasando porque se corren otros riesgos colaterales. "La gente prioriza comer y vestir, hasta por ahí nomás. El auto que espere, que aguante y eso es inseguridad. Después vienen los accidentes que lamentamos. Pero es lo que está pasando con todo esto. La solución no la tenemos", indicó.

El local de venta de repuestos del automotor (marca Chevrolet, Fiat ) está ubicado en la calle Teodoro Luis Planas 891. El año pasado, recibió una placa de reconocimiento a su trayectoria en la ciudad por parte de la Municipalidad.