Un matrimonio hace pan dulce para regalar y pide que le vendan el material al costo

A pesar de que Claudia y Roberto son una pareja que se solventa gracias a los trabajos de albañilería de él, desde hace 8 años realizan una tarea que les satisface el corazón. “Surgió como una idea de mi marido. Un día me dijo: ‘¿Por qué no hacemos panes dulces para la gente que no va a poder comprar esta navidad’”, recordó Claudia en diálogo con LMNeuquén.