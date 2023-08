"Cuando escuché el pedido de un médico salté de mi asiento, estaba oscuro y yo estaba dormitando, no me podía agarrar bien, el avión se movía mucho. La mujer para la que pedían ayuda estaba convulsionando, la comencé a asistir y no podía encontrarle la presión arterial", describió a LMNeuquén Di Peto.