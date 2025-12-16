Un puente en malas condiciones agravó el sufrimiento de una familia durante el traslado de un fallecido

La familia de un vecino fallecido denunció que la camioneta funeraria tuvo que atravesar el río debido al pésimo estado del puente, en Los Guañacos.

La localidad de Los Guañacos, en el norte neuquino , está sumida en la tristeza y el dolor tras el fallecimiento de un conocido vecino. Sin embargo, la situación se volvió aún más desgarradora cuando la camioneta funeraria que transportaba el féretro tuvo que atravesar el río Guañacos debido al pésimo estado del puente que lo cruza.

Según denunció la hija del difunto, el puente está en malas condiciones, con tablas rotas que hacían prácticamente imposible su utilización. La familia se vio obligada a abrirle camino a mano , sacando piedras y obstáculos para que la camioneta pudiera ingresar y atravesar el río en dirección a la necrópolis local. Esta situación aumentó aún más el dolor y la angustia de la familia en un momento ya de por sí difícil.

Maricel Guzmán, la hija de la persona fallecida, denunció en redes sociales la situación y expresó su dolor y frustración por la falta de respuesta de las autoridades. "Cuántas veces pedimos por favor que arreglaran este puente porque mi viejo estaba enfermo y todas las semanas pasaba la gente de salud y la ambulancia del hospital", escribió angustiada. Sobre el puente en cuestión comentó que “el sábado en la oportunidad en que agentes municipales atravesaron el puente para excavar la sepultura se terminaron de romper las tablas y no fueron capaces de renovarlas en el momento, ya que sabían que tenía que pasar la camioneta de la funeraria y la familia que la acompañaba”.

rio guañacos puente

Un problema que viene de años

Maricel Guzmán, en diálogo con LM Neuquén, relató que el problema del puente no es nuevo. "En el año 2023 que mi familia quedó aislada por un tiempo determinado y nosotros como familia teníamos que juntarnos para poder poner palos y varas para poder pasar", detalló. En ese entonces, las autoridades hicieron un arreglo provisorio que hasta el día de hoy no ha sido reemplazado.

La mujer explicó además que el puente es utilizado no solo por su familia, sino por toda la comunidad para visitar a sus familiares en el cementerio y para realizar actividades diarias. "Mis padres y mis tíos tenían que pasar con forraje y suspendidos de mercadería al hombro", agregó. También mencionó que su padre, José Ernesto Guzmán, de 68 años, padecía problemas hepáticos que le afectaban la memoria y lo hacían desorientarse en ocasiones. "Había días que no sabía lo que hacía", subrayó Maricel, lo que hacía que el puente fuera un peligro aún mayor para él.

Asimismo, describió que ella misma había sufrido un accidente en el puente, cuando se le quebró una tabla y se lastimó las piernas. "Me levanté toda la piel de las piernas y quedé llena de astillas de las tablas", expresó.

rio guanacos

La situación se volvió insostenible

El día sábado, la camioneta funeraria que transportaba el féretro del vecino Guzmán tuvo que atravesar el río debido al mal estado del puente. "En el momento que llegamos allá, la familia y gente que acompañaba tuvimos que limpiar, sacar piedras para hacer que pase por el río", sostuvo Maricel. La situación se volvió aún más dolorosa al ver que la intendenta Alejandra Vázquez no tomó medidas para solucionar el problema del puente, a pesar de saber que la camioneta funeraria iba a pasar por allí. "La intendenta Alejandra Vázquez mirando a manos cruzadas, qué con verla a ella sentimos más dolor que lo tenemos por la pérdida de mi padre al ver toda esta situación", afirmó

Maricel hizo un fuerte llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes para reparar el puente y garantizar la seguridad de los vecinos. "Queremos que esto se haga viral y que llegue a quien corresponda para que arregle esto", dijo. También mencionó que la comisión de fomento de Los Guañacos y Vialidad Provincial dicen que no les corresponde la tarea, pero que ella cree que es su responsabilidad garantizar la seguridad de los ciudadanos.