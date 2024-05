Una abogada neuquina ganó un premio de la OMS por su lucha contra el tabaco

Hoy, Gianella forma parte del gabinete legal de la organización internacional Campaign for Tobacco-Free Kids, que tiene sede en Washington pero que trabaja en políticas públicas para todo el mundo. Por su rol destacado en la lucha contra el tabaquismo, este 30 de mayo recibirán el premio de la OMS que busca reconocer los avances y honrar los compromisos en políticas de control del consumo de tabaco.

"Este equipo legal trabaja de manera multidisciplinaria, lo que hacemos específicamente es asesorar sobre cómo escribir las mejores leyes de control de tabaco con evidencia científica que haya, que sea libre de conflicto de intereses, que no esté financiada por la propia industria", dijo Severini y agregó: "También asesoramos a gobiernos en litigios contra la industria tabacalera u otras industrias y la tercera línea de trabajo que tenemos es la capacitación para otros abogados y otros profesionales que trabajan en salud pública".

Para la abogada neuquina, es importante fortalecer las políticas de lucha contra el tabaquismo. "En Argentina queda mucho por hacer, se cree que es un problema resuelto cuando no es así", dijo y agregó que se estima que el 20% de la población consume tabaco, aunque las últimas normativas para reducir el consumo hace que los fumadores sean menos visibles en los espacios públicos.

"Argentina no ratificó el convenio marco de control de tabaco, hay 184 países que lo ratificaron y Argentina está fuera de la mesa", dijo Severini sobre "una deuda histórica" que complica los avances en la lucha contra el tabaquismo. Entre otros puntos, este convenio apoya la reconversión productiva de las regiones productoras de tabaco, como las provincias del norte argentino, que deben buscar nuevos alternativas de producción que sean menos dañinas para la salud.

