Una abuela al fin podrá reencontrarse con su nieta de dos años

Ambas partes presentaron sus propuestas de régimen de comunicación. La madre aceptó permitir visitas en el domicilio donde reside el hijo de la abuela y padre de la niña, aunque sugirió horarios específicos. Sin embargo, diferían en quién debería manejar el traslado de la niña; la madre insistía en que el padre de la niña se encargara, mientras que la abuela proponía que otros miembros de la familia paterna pudieran hacerlo.

El Equipo Interdisciplinario del Tribunal evaluó la situación y concluyó que la abuela estaba en buena condición para manejar el traslado de la niña, no encontrando justificaciones válidas para impedir que los abuelos paternos se encargaran de esto. La falta de cooperación de la madre fue vista como un impedimento no justificado para el bienestar de la niña.

Hubo dos adopciones, primero de los más grandes y luego de los menores. La niña tiene derecho a visitar y compartir con todos los miembros de su familia.

Finalmente, la jueza decidió establecer un régimen de comunicación en el que la abuela paterna tendría derecho a ver a su nieta los martes de 18:00 a 20:30 horas, siendo los abuelos paternos quienes manejarían el traslado.

¿Qué derechos tienen los abuelos?

La jueza también puso énfasis en la importancia de mantener un ambiente de respeto y comunicación adecuada entre las partes para el beneficio de la niña.

"El derecho que se encuentra en juego es el derecho de comunicación, que no es un derecho de los padres exclusivamente, sino, esencialmente, un derecho del niño, debiendo los padres respetarlo y adoptar todas las medidas para su efectiva concreción", destacó el fallo de la justicia cipoleña. "No son los padres los que tienen la facultad de decidir si quieren o no que su hijo tenga comunicación con otro familiar, si les conviene o no, si es justo o no, es una obligación de ellos facilitarla y garantizarla, a los fines de un desarrollo sano del niño/a tanto en la faz física como psíquica".

Los abuelos tienen derecho legal a ver y visitar a sus nietos y, en ocasiones excepcionales, pueden incluso obtener su custodia. Nada debería impedir ver a sus nietos, más allá de las discusiones que puedan mantener con sus hijos.

El derecho de los abuelos a un régimen de visitas con sus nietos se introdujo en el Código Civil. Por eso, se reconoce explícitamente que si no existe justa causa, los abuelos, hermanos y tíos tienen derecho a un régimen de visitas con los menores.