Una bala en la nuca: el motivo del corte de los taxistas en el centro de Neuquén

taxis- Hospital Castro Rendon- protesta (5).jpg Claudio Espinoza

La bronca creció cuando Vanina, la pareja de Diego, aseguró que ni Diego, ni ella ni sus familiares se negaron a la posibilidad de una intervención quirúrgica, tal como había manifestado un médico que se acercó a hablar con un grupo de taxista minuto antes.

"Ellos nos dijeron que no era necesario porque era superficial, que por ahí iba a tener dolor de cabeza y que necesitaría un cuello ortopédico", deslizó en la conversación grupal la mujer, que entre tanto aturdimiento prefirió evitar una nota con este medio.

Una bala que no se mueve

Fue ahí cuando Mirta Sierra tomó la posta para visibilizar la situación. En diálogo con LMNeuquén, contó que tras recibir el alta ella percibió que Diego no estaba bien porque, en medio de una nota radial, le costaba colorarse un auricular en el oído.

"No encontraba su oreja y eso me preocupó, por sentido común. Se hizo toda una movida con Mauro Espinoza (subsecretario de Transporte municipal) para que lo atienda un cirujano en el Hospital. Y lo mismo: el cirujano dijo que no revestía de gravedad y que lo iban a evaluar dentro de dos semanas. O sea: dos semanas con una bala alojada en la nuca. No te podés mover, agachar ni hacer nada porque esa bala se mueve te genera un problema mayor o te mata directamente", advirtió.

"Ellos dicen que está muy superficial, entonces si es así, nosotros los compañeros que estamos sitiando el hospital queremos que se la saquen con una microcirugía o lo que sea. Nada más que eso. Si está ahí, si no toca nada, si no molesta nada, que se la saquen así su esposa se va tranquila. Tienen cuatro hijos, él es jefe de familia. Tuvo un ACV meses atrás, le costó muchísimo la recuperación", agregó dando un contexto del drama personal, detrás del reclamo.

taxis- Hospital Castro Rendon- protesta (8).jpg Claudio Espinoza

"A un colega un médico le dijo que estaba todo bien, que no era necesaria la cirugía y que la esposa y Diego había pedido que no lo operen. La esposa está acá adelante diciendo que eso no fue así", agregó molesta.

"Somos los negritos, nadie se hace cargo de nada"

El malestar de los taxistas, va más allá de la preocupación puntual por la salud del chofer baleado. El reclamo detrás de este episodio son los frecuentes casos de inseguridad. "En los últimos ocho días hubo más de doce asaltos, asaltos con mucha violencia", subrayó Mirta.

La taxista indicó que actualmente no existen tantos puestos de control con presencia policial como antes. Para ejemplificar hizo un relevamiento de los sectores liberados que advirtió en su última recorrida, ayer a medianoche. "La policía no estaba en el puesto de San Martín y Collón Curá, ni en el de Belgrano y Violeta Parra, ni en Novella y Necochea. Esta mañana nos citaron en el COP cuando son ellos los que tienen que venir a darnos cuenta a nosotros", sostuvo haciendo alusión a la reunión que se está llevando a cabo en el Comando Operativo Policial.

taxis- Hospital Castro Rendon- protesta (4).jpg taxista baleado Claudio Espinoza

"Tenemos compañeros que optan por no hacer la denuncia porque se pierden cuatro horas de trabajo en la comisaría y encima te ponen en tela de juicio preguntando por qué dejamos el celular en algún lugar como si nosotros provocáramos los robos. Tenemos que esconder todo para que la gente no lo vea", deslizó indignada.

"Una vez una concejal nos dijo que éramos unos negritos. Somos los negritos que hacen que se mueva el círculo de transporte. Pero somos eso, los negritos, nadie se hace cargo de nada y esa es la bronca que tenemos", remarcó.

Protesta de taxistas.mp4

"Salimos todos los días a trabajar como cualquier otra persona. Nos tenemos que comer doce horas arriba de un auto para tener una recaudación que cubra las necesidades. Trabajamos en negro, no nos blanquean. No nos reconocen nada, ni siquiera el Municipio. Si mañana me quiero jubilar, ni siquiera te hace una certificación de servicios. El sindicato viene solo cuando pasan estas cosas. Lo único que tenemos son palos en la rueda. Los GPS y las cámaras los tenemos que pagar nosotros. Una cámara que lo único que hace es reventarnos las baterías de los autos porque es mucho el consumo que tenemos. Los seguros están reticentes para cubrir porque le metemos muchas cosas a los autos", agregó a modo de catarsis sobre la crítica situación que atraviesan los trabajadores del rubro.