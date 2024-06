Una chanchita se escapó de la casa: nena pide llorando que no se la coman

Lamentablemente, el pronóstico no era muy alentador y la sospecha es que la chanchita puedo haberse ido del barrio Mercantil con algún ventajero que aprovechó el descuido para adueñarse de la mascota con no muy sanas intenciones.

La nena sueña con volver a ver a su chanchita

Encima, en épocas de vacas flacas una de las teorías es que la chanchita pudo haber terminado trágicamente en alguna parrilla, es decir en manos de personas que lejos de priorizar el valor sentimental del animalito solo podrían haber reparado en la oportunidad de comerse un manjar a costo cero, que en lugar de pensar con el corazón lo hayan hecho con la panza…

Conjeturas al margen, hay una niña desconsolada que aún confía y sueña con el reencuentro con esa chanchita. Y hay una familia que aún cree en que existe gente buena en el mundo y en nuestra ciudad en particular.

Si vos la encontraste a la chanchita, estás ante una chance histórica… La sonrisa de esa niña vale más que nos kilos de carne de cerno, ¿o no?

Teléfono para contactar a la familia: 2994 63-3804

La conmovedora historia de Peteco

Peteco es un noble y hermoso potrillo que pasó por varios dramas en su vida y solo el amor de la enorme Betty Gallardo lo mantiene vivo. Sí, la vecina que suele llevarse animales exóticos a su casa de ser necesario, lo hizo una vez más.

Desde ataques de jaurías de perros a intentos de robo y la falta de un espacio. Situaciones angustiantes que atravesó este tiempo el pobre caballo que solo cuenta con el apoyo y cuidado incondicional de la hidalga mujer.

Betty conmovió con su gesto al rescatar al infortunado animal tras el maltrato y las agresiones que había sufrido por parte de feroces perros de Barda del Medio.

Peteco Peteco se hizo un amigo nuevo en su nuevo hogar provisorio.

Lo bautizó Peteco -aunque ella lo llama ‘Bebé’- y se propuso cambiar el destino, tanto geográfico como de vida, del hermoso pingo, aunque nada ha sido fácil por el momento y la lucha continúa.

"Le puse así porque mis compañeras de Funpabia siempre me decían que yo en algún momento iba a andar por el campo gritando arre Peteco y cuando lo encontramos ellas me dijeron que ese era mi peteco y quedó el nombre", contó a LM Cipolletti.

"Lo amo a mi caballito, yo hace años choqué por esquivar a un perro y me quebré la rodilla. Cuando rescaté a Peteco lo tenía que levantar todos los días muchas veces al día 50 kilos y fue en aumento, eso me volvió a dañar mi rodilla pero seguí con él, no lo iba a dejar morir. Hasta tuve que dejar mi trabajo y me tengo que operar", indico en otra emocionante confesión.