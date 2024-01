Sin embargo, con el correr del tiempo esta firma se fue de la región y pese a innumerables reclamos judiciales a la compañía para que brinde el resarcimiento a la víctima del siniestro, no hubo respuestas. Durante un tiempo la firma “estuvo inhibida” pero “después pasó a ser Prof y sigue operando”, aseguró la damnificada, Natalia Veiga.

Por esta razón, comentó a LMNeuquen, intervino en un juicio de primera y segunda instancia. Como la compañía no brindó la cobertura, comenzaron ‘a vaciar’ sus cuentas.

“Desde julio del año pasado me embargaron todas las cuentas, quedé en cero. Me están embargando porque la compañía de seguros que contraté no quiere cumplir con su obligación contractual, pese a que yo pagaba regularmente una póliza”, dijo.

Según expuso, la firma cerró su sucursal en Cipolletti, pero luego habría cambiado su nombre y “continuaron emitiendo las pólizas de seguro, incluso teniendo la inhabilitación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)”.

Actualmente, la trabajadora de salud enfrenta una multa millonaria y, según se refirió, perdió los ahorros de sus cuentas y desde hace 3 meses le vienen embargando parte del sueldo.

"Soy trabajadora de la salud pública. No soy millonaria y ahora quieren ir por los bienes de mi familia. Es una situación desesperante y no solo en lo económico… Estoy sufriendo un deterioro de mi salud mental y vivo como una NN hace un montón de tiempo. Hace meses no puedo hacer nada. No puedo ni pensar en comprar algo y hasta dejé de pagar las tarjetas. Y esta gente juega, especula a costa mía”, explicó angustiada.

Este medio intentó comunicarse telefónicamente con la empresa –que tiene sede en Buenos Aires- pero no fue posible el contacto.