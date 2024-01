Una multitud se movilizó contra la Ley Ómnibus y el DNU en Neuquén

Pasadas las 12:30, en el escenario principal ubicado en el Monumento, se leyó el documento contra la Ley Ómnibus firmado por las 83 organizaciones participantes. Al finalizar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, para luego desconcentrar la marcha de forma pacífica.

marcha paro del 24 neuquen (3).jpeg Sebastián Fariña Petersen

La palabra de los manifestantes

Mientras la marcha avanzaba, LMNeuquén consultó a distintos participantes los motivos por los que decidieron sumarse a la movilización. Una pareja de jubilados, respondió que "es la forma de manifestarnos contra todo lo que quiere hacer Milei. No lo vamos a enumerar porque es un desastre total. Esperemos que le quede poco tiempo, es un títere dirigido por Macri". Y añadieron: "Esperemos que no salga la Ley Ómnibus, es inconstitucional. Tenemos fe de que escuchen al pueblo".

Amplios sectores se movilizaron con sus banderas, como el Foro de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Neuquén. Jésica, una integrante de esa organización, contó a LMN que el DNU afecta el área de discapacidad con el desfinanciamiento y que "nosotros estamos acá en defensa de las personas con discapacidad que no pueden salir a la calle".

marcha paro del 24 neuquen (24).jpeg Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, los estandartes gremiales ocuparon gran parte de las calles. María Belen Zúñiga, de ATE Chos Malal, contó que se manifiestan en contra de las medidas del Gobierno Nacional porque "nos lleva puestos los derechos de todos los trabajadores, mientras la gente se caga de hambre, el presidente mira para otro lado. Acá en la marcha estamos demostrando que hasta la gente que lo votó está en contra de las medidas que están tomando".

La ciencia, otro de los sectores afectados por las modificaciones de la Ley Ómnibus, también dijo presente con las banderas del CONICET. Joaquín Perren, director del Centro Científico Patagonia Confluencia, explicó que "marchamos porque entendemos que la ciencia no es un problema sino que es una solución" y que "la Ley Ómnibus nos afecta porque les da la posibilidad de intervenir organismos. Además, manifestamos porque 59 compañeros fueron despedidos en los últimos días, fueron paralizadas las incorporaciones de becarios y porque entendemos que sin ciencia no hay futuro posible".

marcha paro del 24 neuquen (12).jpeg Sebastián Fariña Petersen

También banderas de centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, de docentes y no docentes, dijeron presentes entre cánticos estudiantiles. "Por lo pronto en la Universidad no se renueva el presupuesto, eso nos preocupa. Yo me sumo a la protesta en contra de todas estas medidas autoritarias que ponen en peligro los derechos de todos", expresó Ailin, docente de la UNCO.

A su vez, los Pueblos Originarios fueron parte de la marcha. "Vemos la urgente necesidad de denunciar los atropellos que hay en el DNU y la Ley Ómnibus que afectan nuestros derechos como pueblos originarios, desfinanciando las instituciones que con larga lucha hemos conseguido que puedan tener un lugar de debate", señaló una integrante.

Marcha y Paro CGT Neuquén color.mp4

En varios puntos de la movilización, se pudo ver artistas y gente de la cultura haciendo intervenciones. LMN consultó a un grupo de chicas por su participación y relataron que "estamos hoy acá porque somos trabajadoras de la cultura, docentes y estudiantes de la educación pública, nos parece muy importante defender nuestros derechos y salir a la calle un día como hoy, en este contexto que lo único que hace es avasallar nuestros derechos".

Otra de ellas señaló que "lo que propone la ley es desfinanciar todo y dejarnos a la buena del mercado. Eso implica que muchísimas personas se queden sin trabajo. La gente en lo que más recorta es en la cultura, deja de contratar servicios de streaming, deja de salir al teatro, deja de tomar clases y muchos y muchas trabajadoras se quedan sin trabajo".

"Estamos acá por las nuevas generaciones, nuestras generaciones anteriores lucharon para que tengamos derechos, entonces queremos hacerlo por las próximas también", advirtieron.

La marcha desde el drone

Marcha y Paro CGT Neuquén Drone.mp4

Qué decía el documento final de la marcha en Neuquén