Una noche "para no olvidar" de ex compañeros cipoleños, a 47 años de egresados

Video. El emocionante reencuentro de los ex alumnos del Normal Mixto. Del bar céntrico a la sorpresa y el baile en la casa de la profe. Memorable.

“Para no olvidar”, se llama el grupo folclórico que les brindó una sorpresiva e inolvidable bienvenida en la casa de la querida profe de música, Ana María Nonell , donde continuó hasta altas horas la maravillosa velada que había comenzado en un recinto céntrico.

Y nunca más oportuno el nombre porque fue, sin dudas, una noche “para no olvidar” la del viernes para los ex compañeros de la ex Escuela Normal Mixta de nuestra ciudad que celebraron, a pura emoción, 47 años de egresados.