Una original propuesta turística que deslumbra en el norte neuquino

Combina ascensos al Domuyo, cabalgatas, trekking, cruces cordilleranos y circuitos termales. Es un emprendimiento familiar con impronta local.

Ariel Morales tenía apenas 14 años cuando subió por primera vez el Domuyo, el techo de la Patagonia. Su primo Damián lo había hecho, con 13. Crecieron juntos en Varvarco , un pequeño pueblo al pie del volcán, donde las montañas no son paisaje sino parte de la identidad.

“A nosotros siempre nos gustó la montaña. Fueron los guardaparques de la zona quienes nos inculcaron el gusto por la naturaleza ”, recuerda Ariel, hoy con 40 años, guía de cabalgata y cofundador de Rumbo Norte , el emprendimiento turístico que lleva una década conectando a visitantes con los paisajes y las tradiciones del norte neuquino.

La historia de Rumbo Norte nació, como muchas otras, a pulmón. “Arrancamos en la temporada 2015/2016. Fue durísima: tuvimos cinco clientes. Ahora tenemos alrededor de 80 ”, cuenta Ariel con orgullo. Él y Damián, profesor de Educación Física y guía de montaña, apostaron por un turismo distinto, con identidad local .

image

“Yo hice la primaria nomás. Después, changas de construcción, todo para comprar monturas y poner en marcha el emprendimiento. Recién este año sacamos un crédito para equiparnos”, confiesa, dejando entrever el esfuerzo detrás de cada logro.

Referencia

Desde entonces, su empresa se consolidó como una referencia en experiencias de turismo aventura. Rumbo Norte ofrece ascensos al Domuyo, cabalgatas, trekking, cruces cordilleranos y circuitos termales.

“Estamos ubicados a 35 kilómetros de las termas de Domuyo, así que también tenemos un circuito termal. Pero las propuestas más requeridas son el arreo y la experiencia Primitivo”, explica.

image

El arreo es una travesía de seis días en la que los visitantes acompañan el movimiento del ganado entre valles y montañas.

“La ofrecemos también por tramos de dos días, pero muchos prefieren hacerla completa. Llegamos a arrear entre 700 y 800 animales”, dice Ariel. Esa experiencia combina el trabajo rural con la inmersión en los paisajes andinos, permitiendo al visitante entender la vida del criancero y su vínculo con la tierra.

Original

La Experiencia Primitivo es una propuesta más reciente, nacida del deseo de homenajear a los pobladores originarios y a la historia del norte neuquino.

“La gente recorre Los Bolillos y come en una cueva. Queremos honrar a los pobladores y a la historia de Neuquén. Se come un chivito al asador”, explica.

image

En cada salida, el turismo se transforma en una experiencia cultural que rescata sabores, relatos y modos de vida que perduran entre montañas y ríos.

En temporada alta —de noviembre a enero—, el equipo de Rumbo Norte se multiplica entre grupos que ascienden al Domuyo o recorren los senderos del cerro de los Cinco Colores, una escala necesaria para aclimatarse antes de enfrentar la cumbre.

Domos

“En la base del Domuyo tenemos los domos donde hacemos campamento base y ahora nos vamos con un grupo de diez personas al Domuyo”, comenta Ariel con la naturalidad de quien convirtió su pasión en rutina.

El secreto del éxito, asegura, está en la constancia. “El consejo es que siempre se puede. Que todo a pulmón, después, se valora más y se disfruta”, dice, con la serenidad del que conoce el ritmo de la montaña.

image

A diez años de aquel comienzo, Rumbo Norte combina profesionalismo y calidez, ofreciendo experiencias diseñadas para conectar con la naturaleza y la cultura del norte neuquino. Desde Varvarco, un punto escondido a 500 kilómetros de la capital provincial, Ariel y Damián abren caminos para quienes buscan una aventura auténtica en el corazón de los Andes patagónicos.

“Nosotros somos parte de este lugar —afirma Ariel—. Y queremos que cada persona que venga sienta lo mismo: el viento, el silencio, la inmensidad”.

Para contactarse con Rumbo Norte, Varvarco, provincia del Neuquén, se puede ingresar a www.turismorumbonorte.com.