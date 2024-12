Una pesadilla: 15 autos están atrapados hace más de un mes en una cochera en pleno centro

Un grupo de vecinos vive una verdadera odisea hace más de un mes , ya que sus vehículos quedaron atrapados en el interior de una cochera en pleno centro de la ciudad de Neuquén. A pesar de los constantes reclamos, no hay una respuesta concreta, por lo que crece el malestar y la impotencia de los damnificados. Se hicieron las denuncias correspondientes pero no hay respuesta, y temen que no puedan retirar sus autos hasta dentro de dos meses más.

"Hay gente que desde el 26 de noviembre no puede sacar sus autos , están adentro de la cochera. Hay un vehículo trabado, hay cerca de 10 cubículos por piso, donde un carrito se acerca por debajo del auto, lo toma, lo lleva a planta baja y lo saca por el portón principal", contó uno de los damnificados en diálogo con LMNeuquén.

"Se partió uno de los motores principales el 26 de noviembre, desde ese día solo hubo una oportunidad donde se sacaron algunos vehículos, pero hicieron mala maniobra y quedaron todos ahí adentro, esa maniobra fue el 2 de diciembre y el 6 de diciembre se terminó por dañar por completo ". "Se partió uno de los motores principales el 26 de noviembre, desde ese día solo hubo una oportunidad donde se sacaron algunos vehículos, pero hicieron mala maniobra y quedaron todos ahí adentro, esa maniobra fue el 2 de diciembre y el 6 de diciembre se terminó por dañar por completo ".

Asimismo, explicó cómo es el funcionamiento de la cochera. "Toman el auto automáticamente, lo ingresás al edificio, tienen una serie de motores y equipamientos que permiten llevarlo adentro y uno se olvida, uno nada más llega hasta al portón principal y lo deja, ahí se lo llevan. Y cuando uno lo necesita, marca un dispositivo en la pared con una llave electrónica y te traen el auto a los 5 minutos", detalló.

Los vecinos aseguran que el lugar lleva 15 años funcionando pero no ha tenido mantenimiento de calidad, por lo que afirman que no saben en qué condiciones está el equipamiento que utilizan. Muchos de ellos necesitan el auto de manera urgente porque lo utilizan para trabajar, o tenían pensado irse de viaje para las fiestas; incluso hay quienes esperan para poder irse de vacaciones.

Hasta el momento, según contaron, solo la administradora del lugar ha hablado con ellos y les dijo que el repuesto que deben comprar es de Italia, por lo que demandará un tiempo traerlo del exterior. "No sabemos tampoco si el quipo va a volver a funcionar o no, nosotros queremos nuestros vehículos afuera y no saben cuándo ni cómo podríamos retirarlos", indicaron.

En medio de esta delicada situación, un grupo de vecinos hizo la denuncia ante Defensoría del Pueblo pero la persona responsable del lugar no asistió a la audiencia "porque no tiene respuesta para darnos y decirnos si es que antes de las fiestas los vamos a tener. No dieron la cara y la respuesta de ellos es esperar el repuesto, pero eso puede tardar dos meses más, teniendo en cuenta la compra, los trámites de aduana y demás", detallaron.

En paralelo se avanza en la denuncia por intermedio de un abogado particular que estaría tomando el caso por el perjuicio que están causando a cerca de 15 vecinos "para buscar la manera de intimarlos".

Los damnificados señalaron que ante la insistencia y los reclamos, este miércoles iría un electricista al lugar para ver si pueden poner a funcionar la camilla que puede movilizar los vehículos "pero la verdad que no hay respuesta concreta sobre si van a buscar la maquinaria, o si hay alguna opción para mover los autos", manifestaron.