UNCo: los datos detrás de las carreras "no rentables" en la mira de Javier Milei

La UNCo acorta las horas en las aulas sin perder calidad educativa. Los alumnos quieren carreras rápidas para recibirse porque no pueden sostener los estudios.

La UNCo tiene carreras largas y en algunas experiencias, muchos alumnos no se reciben a tiempo. Otros, en cambio, se vuelcan de lleno a una salida laboral o a resolver situaciones familiares.

UNCo.jpg La UNCo está en pie de guerra con Nación por la campaña de desprestigio a la universidad pública. ¿Pero cuáles son los números de los egresados y las particularidades de cada facultad?

La secretaria académica de la Casa de Estudios, Teresa Braicovich, reconoció que hay un diagnóstico sobre este tema que parece estar “a flor de piel”, con este nuevo gobierno nacional. Pero relativizó, con datos duros, el ataque a la baja cantidad de egresados y las carreras “no rentables”, a las que se refiere el gobierno de Milei.

“En todas las unidades académicas se está trabajando en la reforma de los planes de estudio, no es una novedad, también en el sistema de educación a distancia, para la virtualidad en las cátedras, y también para contactar a los alumnos que o se ha recibido”, dijo a LMNeuquén.

UNCo: carreras que se suman y se acortan

La UNCo tiene en estos días 78 carreras en todas las unidades académicas de las provincias de Neuquén y Río Negro y este año, se sumarán tres más hasta llegar a 81 ofertas académicas: Ingeniería en Recursos Naturales en San Marín de los Andes, Ingeniería en Agrimensura en Zapala (con un título intermedio de Topógrafo) y la Tecnicatura en Farmacia en Cutral Co.

También se sumará otra de aprobarse por el Consejo Superior, que es una Tecnicatura en Gestión Cultural, que será la primera carera completamente a distancia.

Teresa Braicovich_UNCo.jpg La secretaria Académica de la UNCo, Teresa Braicovich. “Pocos analizan cómo es el contexto actual. Antes los alumnos no trabajaban tanto como lo hacen ahora. Tenían familias que en algunos casos los podían ayudar", dijo.

Las ingenierías son carreras largas y que demandan, en la mayoría de los casos, mucho más que cinco años. Pero detrás del cumplimiento de hacer una carrera a término hay cifras y contextos.

“Pocos analizan cómo es el contexto actual. Antes los alumnos no trabajaban tanto como lo hacen ahora. Tenían familias que en algunos casos los podían ayudar. Y hoy es al revés. Ahora son ellos los que ayudan a los padres y es bastante razonable que tarden en recibirse”, explicó Braicovich.

Respecto a la cantidad de egresados, detalló que, en promedio de los años 2022, 2023 y la proyección a 2024, se reciben 1250 profesionales anualmente en la UNCo.

Indicó que la demanda de las carreras va de acuerdo al clima que se genera en la economía local y las oportunidades laborales. Y señaló que, en el boom de Vaca Muerta, hubo mucha cantidad de inscriptos, pero que la cifra fluctúa con otras carreras que, incluso, tienen más demanda a corto plazo.

Braicovich sostuvo que, en la mayoría de las careras de ingeniería, que son las más demandadas, se reforman planes de estudio y se han bajado las cargas horarias para facilitar las cursadas. “Había carreras con hasta 6500 horas (durante todo el plan de estudios) que se bajaron en una cifra importante”, explicó.

Como respuesta a que todo el mundo quiere estudiar una carrera para Vaca Muerta y a las empresas petroleras, la secretaria Académica aclaró que eso no solo es así, sino que, al contrario, muchos alumnos buscan tecnicaturas, para poder estar menos tiempo en una facultad.

“Enfermería ha sido una de las careras con más egresados, ahora se entregaron 40 títulos, pero hay más alumnos en las tecnicaturas que en las licenciaturas”, indicó.

Títulos intermedios y la "media jornada"

Ese vuelco por terminar antes las careras en la UNCo llevó a las autoridades a replantearse los “títulos intermedios”, de acuerdo a los tiempos que corren. Se desarticuló la familia como sostén de los estudiantes, y muchos alumnos tiene que volcarse a trabajar para financiar los estudios, más allá de las becas.

Página-3-Unco-inscripción-carreras-salud.jpg Las carreras de la UNCo má demandadas son las cotas con salida laboral. Hay u cambio para que las ingenierías sean más accesibles sin perder calidad educativa. Omar Novoa

La Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud es una de las unidades académicas que en este último tiempo ha tenido mayor relevancia, por un tema de salida laboral. Si bien tiene carreras de grado como Saneamiento y Protección Ambiental, e Higiene y Seguridad en el Trabajo (que tiene relación directa con la industria del petróleo y el gas) los alumnos se vuelcan a los títulos intermedios para salir antes de la facultad.

"La gran mayoría no es solo el estudiante que solo estudia, sino que trabaja, tiene familia. Cuántos estudiantes tenemos que no necesitan trabajar, que están en la familia, son pocos”, dijo Braicovich.

La secretaria académica de la UNCo sostuvo que no es lo mismo haber pasado algunos años por una Casa de Estudios que los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y prueba de ello es la demanda que tiene las empresas en las tecnicaturas informáticas.

“A algunas empresas no les importa si tardan más en recibirse, porque están utilizando las herramientas de la carrera y son muy valorados. Un informático se busca en muchos lugares, son demandados. A veces la persona no termina la facultad, se desvincula, pero, por otro lado, ya está trabajado en la disciplina que eligió”, dijo.

Sostuvo que la mayoría de las unidades académicas readecuaron los planes de estudio, para evitar las desvinculaciones. En Humanidades, por ejemplo, cambiaron planes y materias en los profesorados, y también se adecuaron carreras a las realidades laborales.

“Tecnología minera, por ejemplo, tiene un nuevo plan de estudios (con la posibilidad de aprobación de tres títulos intermedias)”, indicó.

Desde hace unos años, los planes de estudios de las carreras se impulsan “por crédito”, es decir, que está contemplado no solo la cantidad de horas que se tienen que cursar, sino también las que van por fuera de la presencialidad.

“Esto apunta a eso, a revisar y a bajar las horas de las carreras con carga horarias altas”, dijo Braicovich.

Medicina: carreras y trabajo en la región

Medicina también es una carrera larga, y que requiere inversión, gasto y dedicación por parte de los alumnos. En este caso, cambiar los planes para acortarla es difícil. Y en ningún centro académico del país esas carreras bajan de cinco o seis años.

La UNCo arrancó con la carrera de Medicina que se cursa en Cipolletti en 1998, y 2004 salieron los primeros egresados. Cada año se fueron anotando más interesantes, y fue posible de que los hospitales y clínicas se llenaran de profesionales salidos de la UNCo.

Estos todos estos años Medicina tuvo 1384 profesionales y después de la pandemia hubo un boom por estudiar estas especialidades, en conjunto con Enfermería.

Agrarias: polémica, lucha y adaptarse a Vaca Muerta

La Facultad de Ciencias Agrarias (FACA), en tanto, tiene una dinámica que siempre estuvo con resaltador por los gastos que conlleva una carrera cara, debido a que es una ingeniería que utiliza prácticas de campo, en las 36 hectáreas que tiene el complejo universitario en Cinco Saltos, Río Negro.

En 20 hectáreas hay plantaciones con diversos cultivos y hasta la cría de ovejas, donde los alumnos realizan prácticas para carreras y posgrados.

Esteban Jocker decano de la FACA.jpg Esteban Jockers, decano de la Facultad de ciencias Agrarias de la UNCo.

Funciona en un viejo edificio hoy casi derruido, de estilo inglés, que está por cumplir 100 años en noviembre. Reparar ese edificio tiene un alto presupuesto, como así también la compra de elementos para laboratorios, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de estación meteorológica (prevención de heladas) y hasta un cromatógrafo de gases, para analizar los residuos químicos y biológicos en las plantas.

“Lo principal es que nosotros formamos ingenieros agrónomos que se desenvuelven en las economías regionales de Patagonia, por lo tanto, son economías protegidas que reciben una subvención particular desde el Estado. Y ese concepto de rentabilidad no es válido para las economías regionales y no es válido para los profesionales”, sostuvo el decano Jockers.

Sobre el bajo número de egresados de esa facultad, el decano hizo una distinción. Hay unos 850 egresados que se están desenvolviendo en la historia de la facultad. Además, en toda la Patagonia Norte hay unos 1000 profesionales de las Ciencias Agrarias, de los cuales 600 son egresados de la UNCo.

Otro dato es que el observatorio de esa facultad indica que hay 400 egresados en forma directa "y que todos trabajan en las economías regionales".

Jockers indicó que el debate sobre los egresados y la rentabilidad de las facultades, solo puso a flor de piel, un tema que ya se trató puertas adentro.

“El número principal de egresados es de ingenieros y las tecnicaturas que están en desarrollo. Por año tenemos entre 15 y 20 egresados de ingenieros agrónomos y 35 egresados en total con las demás tecnicaturas”, dijo, quien agregó que la facultad hace dos años, el programa "Agrofines" para que los alumnos que adeuden pocas materias puedan graduarse.

En estos años, se graduaron unos 20 alumnos que ya se consideraban “perdidos” por el sistema, ya que estaban dentro del mercado laboral.

Jockers reconoció que Agronomía es una carrera larga y que hay un promedio de 10 años en cada egreso, por diversas circunstancias. Una de ellas era la cantidad de horas del pan de estudios, que llegaba a 4500, y con mucha presencialidad y trabajos de campos, algo que limita a los alumnos con familia, compromisos y trabajos.

"El problema está en los 10 años de egreso y lo estamos trabajando. El tipo de plan de estudio que lo modificamos. La carga horaria es más baja. Quedamos en 3500 horas y antes eran planes de 4500 horas", dijo.

Indicó que, en un futuro, la carrera de Agronomía será de "medio día" y no de jornada completa. “Estamos buscando que sea medio día, y que el alumno pueda desarrollar otra actividad laboral.

"Hay una discusión sobre el tema de acortar las carreras y de cómo mantener la calidad educativa y los vamos a resolver”, puntualizó.

Jockers dijo que pese a que hay 30 egresados por año aproximadamente, hay un tema de fondo que cambió la noción y el interés por las Ciencias Agracias. Una de ellas es el “desprestigio” al que están sometidos los agrónomos a nivel mundial, con el auge del ambientalismo, la industria alimentaria y los movimientos ecológicos.

Es por eso, que también en esta carrera hay un vuelco y otras corrientes que no estaban hace más de 50 años. Ahora se habla de “agroecología” y hay una cátedra especial que estudia tema en toda la región, y está en contacto con los productores. Es otra manera de ver la agronomía, por fuera de la producción agroindustrial.

Pero en lo local, aparece Vaca Muerta como un fenómeno disruptivo y por lo menos amenazante, que está siendo estudiado por un grupo de investigadores para lograr una “integración” y convivencia de las dos economías.

Hay una plataforma colaborativa Observ.ar, que es un proyecto de la (FACA de la UNCo y del Stockholm Environment Institute (SEI). Tiene bases en Suecia y Estados Unidos que rastrea información de la cuenca hidrográfica de los ríos Limay y Neuquén y los superpone con los pozos en actividad en Vaca Muerta.

Jorge Martínez caballo Vaca Muerta.jpg La actividad petrolera es la principal de Neuquén y la región. Pero la agronomía sobrevive pese a todo. (Foto: Julio Giménez)

“Nosotros decimos que es complementario, porque justamente lo que trabajamos es que una actividad desplace a la otra, ya sea por competencia labora, o por competencia por recursos”, dijo.

Y acotó: “Pensamos que hay que regularlos para que las dos actividades se puedan desarrollar de manera complementaria en la región, por el agua y el suelo agrícola”, dijo.

Un dato a favor de empresas y el compromiso con la universidad pública. Algunas de las pasantías rentadas tienen un sistema que a los alumnos les “pagan por materia aprobada”, no solo con un incentivo económico, sino para finalizar los estudios.

Jockes dijo que la Agronomía juega un papel importante en la población y la historia local, que viene de 100 años de producción agropecuaria. “No se aprende de la noche a la mañana, es un capital social, como cuidar una planta, cuidar un animal, son experiencias muy profundas de vida”, dijo.