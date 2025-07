Unidad Popular se bajó de Fuerza Patria Neuquén: "Nunca nos fue bien con los frentes"

Tras la presentación de este lunes de la mesa del peronismo neuquino , que apunta a competir en las elecciones con el sello Frente Patria Neuquén , los referentes de Unidad Popular (UP) publicaron un comunicado para aclarar que no formarán parte del espacio. Por el contrario, se presentarán con su propio sello y otras organizaciones sociales que no tienen formados sus partidos políticos.

Pese a que tanto UP como Frente Patria se postulan como una alternativa para "ponerle un freno a Milei" , desde este partido decidieron participar solos en las elecciones legislativas de octubre. Por el momento no definieron los nombres de sus candidatos, pero aclararon que serán candidaturas genuinas de jóvenes que tienen trayectoria en la economía social y la militancia popular, pero no en las bancas del Congreso.

Sin embargo, admitió que hace falta hacer una autocrítica y reconocer los propios errores del peronismo, como los cometidos durante la presidencia de Alberto Fernández, que generaron un terreno fértil para el triunfo de Milei. "Quizás nosotros con menos participación, por la proporción del partido, pero nos hicimos una gran autocrítica", expresó.

Afuera del frente del peronismo neuquino

El referente de Unión Popular aclaró que integran un frente Anti Milei junto a los otros partidos justicialistas de Neuquén. Aunque ven la gestión de Ramón Rioseco en la ciudad de Cutral Co como un modelo de desarrollo para imitar y ampliar al resto de la provincia, esta vez no competirán juntos en las elecciones legislativas.

"La idea es empezar un camino nuevo en nuestro partido, porque las experiencias de frentes que hemos tenido en estos 14 años, en las buenas y las malas, para nuestra organización y desarrollo no fue bueno", dijo en diálogo con LMNeuquén. Y aclaró: "En un frente tenés que empezar a coordinar las ideas de por qué haces el frente, cuáles son los puntos principales, se ajusta eso y vas perdiendo riqueza de ideas".

peronismo crisis neuquen

Pese a que fue convocado por los referentes de Fuerza Patria, un frente integrado por los Parrilli, Darío Martínez, los Rioseco y Jesús Escobar, entre otros referentes, aclaró que no ven positivo conformar un espacio con tantos partidos. "Nos parece que la construcción ya no sirvió de esta forma, no es un problema con personas, nombres y apellidos, sino un problema de cómo se construyó el frente", aclaró.

De este modo, consideraron más adecuado presentarse con su sello, junto a otras organizaciones hermanas, como Oktubre o Solidaridad, que no tienen legalidad política para presentarse, pero que forman parte del trabajo de base para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. "Queremos juntarnos con los desencantados de los partidos políticos tradicionales, gente que piense un Neuquén distinto para 2027", aseguró.

El descontento con la gestión provincial en Neuquén

Dobrusin fue crítico con la gestión del gobernador Rolando Figueroa, y aclaró que el objetivo de presentarse en las elecciones legislativas de octubre es perfilar una nueva provincia para 2027.

Además, señaló que hace falta "que los candidatos no sean diputados y senadores del gobernador sino diputados y senadores de Neuquén".

comunicado up

En su diagnóstico del rumbo provincial, afirmó: "Tenemos un gran déficit en la provincia, con plata de hidrocarburos y falta todo, se ve migración del interior hacia Añelo y Rincón de los Sauces, no hay desarrollo, hace 70 años hablan del cambio de matriz productiva y no lo han hecho".

"Van a hacer 600 km de rutas en 4 años sobre 6 mil de rutas provinciales, es sólo un 10%", dijo y aclaró que la gestión provincial se diferencia mucho de la cutralquense. "Rioseco administra muy bien la localidad, tiene un yacimiento y todo lo que se puede hacer con eso, como los loteos con servicios y ver que creció el pasto en Cutral Co. Así se ve la riqueza del hidrocarburo si se usa inteligentemente", afirmó.

Una lista sin nombres eternos

Por el momento, la UP no tiene lista de candidatos. "Las definiciones van viniendo, no hay nombres, no vamos a ser los eternos, van a ser compañeros que empiecen a hacer este camino ahora, acompañados por los más veteranos pero no en los puestos centrales, creemos que hay un gran potencial y necesitamos volver a enamorar", afirmó.

"Los candidatos van a ser jóvenes que están en la batalla de todos los días, pero nuevos para las bancas", dijo y agregó: "Hay que volver a poner la política donde debe ser, hemos ocupado cargos y volvimos a nuestros lugares de trabajo. Con esa limpieza de ideas vamos a poder discutir".

Convocó a reconectar a la población con la política a través de un debate que incluya temas de todos los días y no preocupaciones que sólo importan a un pequeño sector.