Vaca Muerta: cuál es el avance del bypass para descomprimir el tránsito en Añelo

La obra registra un importante avance en sus tareas. Busca aportar una solución ante el crecimiento en el volumen de autos.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén , a través del Ministerio de Infraestructura , continúa trabajando para potenciar el desarrollo logístico del corredor hidrocarburífero de Vaca Muerta .

Este sábado, las autoridades informaron que los trabajos en el bypass vial en Añelo registran un avance superior al 88 por ciento de ejecución. El mismo comprende la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 para desviar el tránsito pesado fuera de la localidad petrolera.

Actualmente, se trabaja sobre la construcción de una de las rotondas que tendrá la obra. Una vez finalizado, se espera descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa en Añelo, reduciendo la congestión en el sector urbano.

Además, desde la cartera explicaron que se busca “incrementar la seguridad vial y optimizar la conectividad, ya que está prevista su vinculación con la circunvalación petrolera que se está ejecutando en rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras hidrocarburíferas”.

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Un plan entratégico

La obra, que promete cambiar el tránsito en la zona petrolera, es parte del compromiso institucional que asumió el gobierno neuquino durante las mesas organizadas con el sector privado que opera en Vaca Muerta. La meta es mejorar la infraestructura vial sin generar afectaciones importantes al tránsito cotidiano de residentes, visitantes y vehículos pesados.

El plan estratégico de infraestructura impulsado por Neuquén busca lograr una provincia más conectada, potenciando la accesibilidad terrestre. El déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares.

Por este motivo, Provincia inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos. Además, se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución y/o inicio de obra durante el 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial.

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¿Cuándo estará listo el bypass?

En la actualidad, la ejecución de la obra supera el 88 por ciento. Desde el Gobierno explicaron que se prevé finalizar el bypass durante este 2026.

Los trabajos están a cargo de la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. y se encuentran por encima de lo estipulado por la curva de inversión. Su continuidad fue priorizada por la Provincia en conjunto con los gobiernos locales y las empresas que forman parte de la mesa sectorial Vaca Muerta.

La fecha estimada de finalización es el mes de junio de este año.