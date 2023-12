Neuquén La Mañana vacaciones Vacaciones sí o no: qué hacen los neuquinos este verano

Ante el aumento de los precios de pasajes, de alquileres y la inflación, mucha gente cambió sus planes de viajar para esta temporada.







Sebastian Fariña Petersen

La inflación y el gran presupuesto que requiere irse de vacaciones hacen que las familias neuquinas analicen con detenimiento si vacacionar o no este verano. En distintas ciudades turísticas de Argentina ya cayó el nivel de ocupación y hay pocas reservas, por lo que se estima que muchas familias prefieren resguardarse de hacer este tipo de gastos en un contexto de incertidumbre.

Para saber cómo serán las vacaciones de los neuquinos, LMPlay recorrió las calles del centro para preguntarle a la gente si viajarán o no durante este verano. Si bien algunos sostiene el hábito de salir de viaje en enero, pero a destinos más cercanos, la mayoría de las respuestas fueron muy repetitivas: no, no y no.

"No, este año no, nada. Años anteriores sí me fui. Es por lo económico, está todo caro y hoy no te alcanza para nada, asi que hay que pasarlo en familia nomás y en casa", contó un joven, mientras que otro, entre risas, dijo que "no hay chances de ir de vacaciones".