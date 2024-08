"Varios comercios cerraron": La tensa charla entre vecinos y el gerente de Aguas Rionegrinas

Tensa y extensa. No es un juego de palabras, sino la pura realidad. Así fue la charla en la puerta de las oficinas de Aguas Rionegrinas de Fernández Oro , en San Martín y Brentana que se registró este viernes en medio de los reproches de los vecinos y un malhumor social en aumento...

Es que mientras el Gerente General de esa empresa, Javier Lud brindaba las explicaciones pertinentes, muchos, incluidos comerciantes que “tuvimos que cerrar por la falta de agua”, no dudaron en hacerle sus acalorados planteos cara a cara por el problema que tanto afecta a la ciudad.

Como había ocurrido con otro tema sensible como el cierre del Correo Argentino , que finalmente el pueblo de Oro logró evitar, nuevamente el intendente de la ciudad Gustavo Amati dio la cara, escuchó el descontento de los habitantes de la ciudad y se comprometió junto a las autoridades de Aguas a priorizar la cuestión y encontrar entre todos una solución con la prisa que demanda la gravedad del caso.

Video: Tensa y picante charla

“Agua potable los 365 días del año”, rezaban los carteles que sostenía la gente mientras el propio Lud y el Jefe de Servicios de Aguas Rionegrina, Pedro Pesan, trataban de responder las consultas y los cuestionamientos de los indignados vecinos. Sin dudas, no vivieron una situación para nada cómoda si bien nunca se sobrepasaron límites y toda la discusión se dio en el marco del respeto.

“¿Es creíble lo que está diciendo?”, estalló una vecina tras los primeros fundamentos del “capo” de Aguas Rionegrinas.

“Permítame explicarle todo lo que venimos haciendo y vamos a hacer, deme tiempo y luego se verá si les dije la verdad o no… Todas las situaciones que hemos vivimos este último mes, nos robaron los cables, los tableros, hasta una situación de sabotaje hubo…”, se defendió Iud, acorralado por personas enojadas que no obstante se manifestaron pacíficamente.

Reclamo aguas oro.jpg Los vecinos hicieron fuertes reproches y planteos, hartos del faltante de agua en Oro.

¿Pero que pasa que hoy no hay agua?, ¿Qué pasó con las inversiones?, fueron otras de las inquietudes planteadas a viva voz por los vecinos.

“Tenemos que verificar cuestiones puntuales… Edersa está realizando tareas para que haya menos cortes, nosotros realizando trabajos técnicos de agua. Hay un programa que nos permite simular agregarle agua a las redes, con la población actual, con el doble de agua en los filtros estaríamos cubriendo las necesidades de Oro de hoy y dos años más”, esgrimió Lud (el portal Inforo subió el video de la acalorada charla entera).

“En su momento se hicieron inversiones que no preveían el crecimiento, una obra que ya quedó chica. Incorporaremos bombas para que del Río traigan más agua. Oro siempre dependió de Cipolletti y Allen en materia agua, a partir de 2021, con la obra empezó a gestarse su independencia”, agregó.

“Hubo comercios que tuvieron que cerrar”

“Junto a la Cámara de Comercios y vecinos nos convocamos a manifestar nuestro descontento por el faltante de agua, hubo comercios que tuvieron que cerrar, con más de 15 días sin agua, vecinos también muy afectados. Y ni hablar las escuelas. Pero nosotros representamos al sector privado”, explicó a LM Cipolletti, Valeria Fuentes.

“El gerente general contestó a vecinos, se comprometió a respondernos, le entregamos un petitorio donde se comprometen a solucionar la problemática del agua junto al intendente”, adelantó.

Por su parte, una vecina resignada indicó: "En pleno invierno mis hijos se están bañando con agua fría, porque no llega la presión de agua caliente, vivo del otro lado de Stihmpra. No sé que pasa con Aguas Rionegrinas, media pila señores, demuestren que les importa Fernández Oro y que se ocupan de la gente. Somos laburantes, padres y no damos más...".

Oro, la ciudad que más creció de la zona, la más pujante quizá, en cierto punto hace agua…