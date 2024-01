Neuquén La Mañana rampas Vecino del oeste reclama porque no funcionan las rampas para discapacitados en los colectivos

Un vecino del barrio Almafuerte II, cuya mujer es discapacitada, señaló que el problema en las rampas se presenta en varias unidades de la Línea 12.







Omar Novoa

Un usuario del transporte público de pasajeros que vive en la zona oeste de la ciudad de Neuquén denunció que en varias de las unidades de la Línea 12 no funcionan las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Octavio, uno de los vecinos del barrio Almafuerte II, quien tiene a su esposa que se traslada en silla de ruedas, comentó a LMNeuquén que “son varias las unidades, entre siete u ocho, de la línea 12 que presentan el problema de que no les funciona las rampas automáticas, algunos choferes me dijeron que no tienen la llave que las acciona”.

Señaló que por esta situación su esposa “a veces se ve impedida de trasladarse a los hospitales Castro Rendón o Bouquet Roldán donde es atendida por su discapacidad”. “Yo no sé si es cierto que no tienen la llave o no se les están haciendo los mantenimientos correspondientes a las rampas. Pero esto no solo le ocurre a mi esposa sino que conozco otros vecinos del oeste con discapacidad que se mueven en silla de ruedas y también me comentaron que tuvieron el mismo problema”, expresó el vecino del barrio del oeste capitalino.

Por otra parte, resaltó la disponibilidad de algunos de los choferes que ante el problema colaboran para subir a la persona en silla de ruedas. “Hay algunos choferes que directamente nos dicen que no les anda la rampa y no ofrecen ninguna colaboración, a veces porque no están autorizados a subir a las personas o por temor a que se les pueda caer, lo que es entendible; y hay otros que sí ayudan para que mi esposa pueda subir”, detalló.