Vecinos de Arroyito quieren independizarse de Senillosa: "Somos un pueblo"

Aseguran que no tienen los servicios básicos y la Municipalidad de Senillosa no puede responder a las demandas de la vecinal.

"Al depender del Municipio de Senillosa, se nos complica todo porque no tenemos autonomía de ningún tipo. Hay poco presupuesto y mucha burocracia, y por eso las cosas no llegan", dijo la vecina, que lleva tres años como integrante de la comisión vecinal, sin recibir apoyo para los reclamos de sus vecinos.

"Estamos funcionando como comisión vecinal, que surgió cuando la intendenta Patricia Fernández llamó a elecciones de comisiones vecinales", dijo y agregó: "El mandato debía terminar en diciembre, pero el intendente actual nos convocó a renovar el mandato por un año, porque era más práctico que llamar a otras elecciones".

A-Muni-Senillosa.png

"Ya son tres años que estamos como comisión vecinal y no hemos visto mucho cambio de desarrollo del barrio. Faltan sobre todo servicios básicos, como salud, seguridad y transporte público, además de muchísimas otras cosas", se quejó.

Los servicios que reclaman para Arroyito

En cuanto al transporte público, aclaró que los vecinos sólo cuentan con el servicio de Pehuenche, que tiene dos frecuencias diarias entre Arroyito y Senillosa. Así, los que necesitan ir a trabajar o hacer trámites sólo cuentan con un viaje a las 6,30 de la mañana y otro de regreso a las 14. "Los que no tienen vehículo y tienen alguna urgencia, no tienen forma de llegar", explicó Gutauskas.

Señaló que antes se podían utilizar los colectivos de larga distancia para hacer ese trayecto. Sin embargo, estos vehículos dejaron de frenar en la ruta para levantar a los pasajeros de Arroyito, por lo que sólo cuentan con el servicio de Pehuenche.

"Si uno tiene una urgencia, no tenemos médico las 24 horas. La gente que no tiene vehículo no tiene cómo llegar a Senillosa", dijo y agregó: "Solamente vienen dos veces por semana. Los martes agentes sanitario, enfermería, farmacia y los viernes vienen los médicos. Pero hay viernes que no vienen y estamos dos semanas sin médicos".

Al barrio histórico de Arroyito se sumaron dos nuevas urbanizaciones, un barrio semi privado y otro privado. "Ya no somos barrio, somos un pueblo", expresó la vecina y agregó que están luchando por obtener servicios básicos, como cloacas o gas natural.

"Arroyito tiene gas, pero hay sectores que no tienen el servicio o se les hace muy complicado conectarlo", dijo y aclaró que la Municipalidad de Senillosa provee garrafas a través del camión garrafero, que visita el barrio cada 15 días.

Ante esta situación y el crecimiento del barrio en los últimos años, analizan la posibilidad de crear su propia comisión de fomento, independiente del Municipio de Senillosa, y así tener autonomía para resolver los inconvenientes de los vecinos.