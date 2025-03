Vecinos de Canal V y TCI exigen un centro de salud en el barrio

Claudio Alarcón, vecino de Canal V , describe con frustración la situación. “Estamos con un sabor amargo, esperando una solución. El gobernador anuncia que hay 10 mil millones de dólares de superávit, así que creemos que hay recursos para resolver esto. Pero acá en Canal V y TCI no tenemos una salita . La semana pasada tuve que ir a Valentina a las 5 de la mañana para sacar un turno, y cuando llegué, ya se habían agotado”, relató.

Este escenario no es excepcional. Diariamente, los vecinos recorren distintos centros de salud buscando atención, con el riesgo de que, después de horas de espera, los turnos disponibles se terminen . “Nos pasa muy seguido tener que ir de barrio en barrio. Nos cruzamos en la farmacia, en el supermercado, y todos comentamos lo mismo: ‘Yo fui a Valentina, yo a San Lorenzo Norte, yo a San Lorenzo Sur’... y así cada día”, explicó Alarcón.

En Valentina Norte ampliaron el centro de salud. Una de las salas de salud a las que van los vecinos es la de Valentina Norte.

Uno de los casos más indignantes, según el relato del vecino, fue el de una persona mayor que debió ir en lugar de su nieta a hacer la fila a las 4 de la mañana. “No me parece ni ético ni saludable que alguien tenga que estar parado desde esa hora para conseguir un turno. No estamos en la prehistoria, hay avances tecnológicos, pero aquí no se notan”, lamentó.

Falta de infraestructura y fallas en la tecnología

El gobierno provincial ha impulsado el uso de la aplicación móvil “Andes” para gestionar turnos médicos, pero según los vecinos, su funcionamiento deja mucho que desear. “Una sola vez pude mandar un mail para usarla. Después intenté varias veces y nunca pude. El gobierno dice que funciona perfectamente, pero la realidad es otra. Si realmente sirviera, no estaríamos madrugando para conseguir atención”, criticó Alarcón.

El pedido de los vecinos no es un simple reclamo, sino una necesidad urgente. “No estamos pidiendo un puente ni asfalto, estamos pidiendo una salita de primeros auxilios, que es algo esencial. Es un servicio para la comunidad. No queremos perjudicar a otros barrios, sino que cada uno tenga su propia salita para no sobrecargar las que ya existen”, explicó el vecino.

centro- salud- San Lorenzo Norte.jpg Facebook

Un problema de larga data y sin respuestas

Desde hace años, los vecinos de Canal V y TCI enfrentan esta misma problemática sin recibir soluciones concretas. La falta de una decisión política para construir un centro de salud en la zona es lo que más indigna a la comunidad. “Sabemos que los recursos económicos están. Lo que falta es una decisión política”, afirmó Alarcón.

La sala más cercana se encuentra en San Lorenzo Sur, cruzando la calle Belgrano, pero el problema no es la distancia, sino la superpoblación. “Cuando llegás, ya hay 20 personas adelante tuyo. Solo dan 8 turnos. Si llegaste tarde, te volvés sin nada. Es frustrante”, relató.

Los vecinos esperan que su pedido sea escuchado y que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Los políticos y el gobernador deberían ponerse la mano en el corazón y tomar una decisión. No es un capricho, es una necesidad”, concluyó Alarcón.