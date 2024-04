Vecinos enojados: los cráteres en las calles que preocupan al barrio Santa Genoveva

Los vecinos hicieron insistentes reclamos y los baches siguen sin ser arreglados. También reclaman que hay cuadras llenas de árboles y ramas que no limpian.

Los vecinos del Barrio Santa Genoveva , en la zona este de la ciudad de Neuquén, reclaman insistentemente por el arreglo de dos cráteres sobre la calle Avellaneda que impiden el normal tránsito. Según explicaron, hicieron las denuncias hace 15 días pero todavía no tienen solución.

Los baches, según contó una vecina en Radio Calf, llegan a medir hasta tres metros. "Me enteré que los dos grandes pozos fueron denunciados por varios vecinos hace más de 15 días y ahí están", señaló Mónica.

Además, explicó que tienen algunas teorías sobre las causas de los cráteres -recurrentes en la zona- y que, aunque los arreglan, vuelven a aparecer: "Estimo que como acá estamos en subida, la calle corta las napas, entonces se ha producido eso. Hay tres o cuatro pozos que son recurrentes , que vienen, solucionan y vuelven a aparecer. Entonces se hacen tareas y no se controla después, siempre hay que ir después a testear a ver cómo quedan las cosas". "No podemos estar solucionando los problemas en 'la salida del caño', como se dice: hay que ver el origen", insistió la mujer.

Los dos grandes pozos se encuentran sobre la misma calle, a unos pocos metros de distancia, sobre Avellaneda casi Basavilbaso. A uno de los baches le colocaron cintas de peligro para alertar a los vecinos y que los vehículos no sufran daños.

Basura y baches en Santa Genoveva 05.jpg Claudio Espinoza

Otros reclamos del barrio Santa Genoveva

Sumado al problema de los baches, Mónica enumeró un sinfín de inconvenientes en el barrio, y muchos ocurren en una misma manzana. Sobre calle Basavilbaso, entre Monseñor D' Andrea y Avellaneda, contó que "han cortado un árbol y han tirado todo y después se fueron acumulando más ramas, ocupando un tercio de la calzada, o sea, hay un tercio ocupado por los autos estacionados, una mano para que vos transites y la otra está ocupada por todas esas ramas".

A su vez, explicó que no hay ningún frentista ahí supuestamente, porque es un terreno baldío que tiene un muro sobre la vereda, por lo que nadie se hace cargo.

Además, los vecinos continúan enojados por los cambios en las manos de las calles que, además de ser pequeñas, constantemente hay autos estacionados y, según aseguran, casi no hay espacio para circular debido a que "habilitaron a hacer departamentos fuera de la normativa, fuera de la superficie a ocupar, entonces alquilan dos departamentos sin tener dónde estacionar autos". Y agregó: "Como las personas trabajan acá a una cuadra, entonces dejan los autos a veces siete o diez días, no los movilizan, entonces el barrendero no puede barrer, y después la lluvia se lleva esas hojas a una boca de tormenta".

Basura y baches en Santa Genoveva 04.jpg Claudio Espinoza

Explosión, susto y milagro en Santa Genoveva

Un mes atrás, una tapa de una alcantarilla, ubicada en el centro este de la ciudad, sobre calle Miguel A. Camino esquina Colonia Alemana, voló por los aires, luego de una explosión. El pesado elemento cayó sobre el parabrisas de un auto que conducía una mujer. De milagro, la tapa cayó sobre el asiento del acompañante y se salvó.

Pablo Aguilar, vecino del barrio, relató a LMNeuquén que "estaba durmiendo la siesta, cuando sentimos una explosión muy fuerte y nos levantamos aturdidos, pensando que podría haber sido una explosión de gas en la casa de algún vecino. No pasaron ni dos minutos y se volvió a escuchar otra similar".

"Ahí salimos enseguida todos los vecinos afuera y vimos el auto marca Peugeot que estaba justo en frente, con la tapa adentro y que destruyó todo el parabrisas", señaló el vecino. Agregó que comenzaron a asistir a la mujer que era dueña del auto.

La tapa de la alcantarilla "no la mató de casualidad, ella iba manejando, la tapa voló y entró al auto, ella atinó a frenar y estaba shockeada cuando la asistimos", afirmó Pablo.