Pese a que desde que se mudaron a la zona no habían tenido problemas, con las pasadas temperaturas elevadas comenzó a escasear el agua hasta que se cortó del todo. “Fuimos a hacer todos los trámites a la Municipalidad para que nos trajeran agua con los camiones, pero nos dijeron que hay un jefe que tiene que dar la orden y bueno, parece que está muy ocupado porque todavía no ha aprobado el pedido”, aseguró.

Jorge indicó que son más de 30 familias las afectadas por la falta de agua, muchas de las cuales tienen niños. “Estamos hablando de un derecho, de un recurso fundamental para vivir”, observó.

vecinos de la meseta no tienen agua.mp4

Quieren aprovecharse de su problema

Aunque la mayoría de los vecinos del sector no ha conseguido que la Municipalidad les envíen agua con camiones, aseguran que hay algunas personas a las que sí asisten. “Yo le pregunté a uno de los camioneros que estaba descargando si me podía dejar un poco a mí porque tengo tres nenes chiquitos y que hacía muchos días no salía una gota de las canillas, pero me dijo que no porque no estaba autorizado. Eso es un acto de maldad”, contó.

Jorge aseguró que son “unos pocos los privilegiados” que reciben agua. “Le consulté a uno de esos vecinos a los que les vienen a dejar los camiones si me podía compartir un poco para cocinar y para que mis hijos tomen y me dijo que me vendía 20 litros a mil pesos. Es tremenda la falta de solidaridad”, señaló.

vecinos de la meseta estan sin agua.jpg Los vecinos aseguraron que realizaron todos los trámites para pedir agua, pero no les dan respuestas.

Pero esto no es todo, sino que tampoco consiguen comprar por los precios exorbitantes que les quieren cobrar. “Nos querían cobrar 12 mil pesos los 200 litros de agua. Es una estafa eso. A mí me dijeron ‘es muy lejos, el combustible está caro, es camino de tierra y puedo romper una llanta’. Es como una burla a nuestra necesidad”, indicó.

Ante esto, solicitan a las autoridades pertinentes que actúen con rapidez ante su problema, ya que el agua es vital para la sobrevivencia.